米男子プロバスケットＮＢＡレイカーズの八村塁が１３日、今夏に次世代アスリート育成プロジェクト「ＢＬＡＣＫ ＳＡＭＵＲＡＩ ＳＵＭＭＩＴ ２０２６」を開催すると発表した。８月６日から３日間、愛知・ＩＧアリーナで行われる。２年連続２度目の開催となり、昨年は中高生３３１４人の応募があり、参加倍率は約２０倍にも上った。

八村は今回のイベント開催にあたり「「僕がアメリカでの１０年間で経験してきた“世界基準の舞台”、その演出や規模感も含めたすべてを、このサミットに凝縮しました。⽇本の若い選⼿たちには、⾃分で決めてしまっている“限界”を軽々と超えていってほしい。僕⾃⾝も、周りに何を⾔われても⾃分ならできると信じ続けてここまで来ました。この３⽇間は周りを気にせず⾃分の強みと“我”をすべてぶつけてほしい。そして、プレッシャーさえも興奮に変えて⼤舞台を楽しむ“覚悟”を持ってほしい。名古屋のＩＧアリーナで、本気の勝負が⽣まれることを楽しみにしています」とコメントした。

最終日となる８月８日には選抜されたＵ―１８選⼿約２０人によるスペシャルゲームが開催される。ＮＣＡＡ（全米大学体育協会）方式の２０分×２クオーター制を導入し、世界を⽬指すトップ選⼿に、超実戦環境を提供する。国内外のバスケ関係者の前でプレーし、競技機会とキャリア機会を同時に提供する「ショーケース」となる。観覧チケットは今月１７日から発売開始となる。