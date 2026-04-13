年収200万台でも年100万の貯金！8300万貯めて早期退職した氷河期世代投資家が勝ち取った「豊か」な無職生活

SNSで注目のあの人の生活は…？「家賃おいくらですか？」の質問から垣間見える彼らの価値観と暮らしの工夫を覗いてみよう。今回は、元サラリーマン投資家のイノリンさん。就職氷河期世代で長年、年収200万円台の生活を送りながらも、2025年、資産が8300万円に到達し退職。これまでの軌跡と質素な暮らしぶりを聞いた。



取材・文＝蜂谷智子 写真提供：イノリンさん

イノリン＠質素FIRE 無職生活2年目（50歳・大阪府内在住）

仕事：無職（FIRE）

家族構成：独身

家賃：賃貸5万3000円

間取り：1K

敷地面積：25.92平米

支出優先順位：（1）投資 （2）家賃 （3）食費

1日で資産が200万円も増減

取材当日の朝、イノリンさんの資産残高はリアルタイムで動いていた。

「今朝の時点で9800万ぐらいですね。昨日は9600万まで下がったんですが、今日は少し戻して」

1日で資産が200万円も増減する。しかしイノリンさんの声に焦りはなかった。

49歳で食品会社を退職し、資産の運用益だけで生活するFIRE（Financial Independence, Retire Early＝経済的自立による早期退職）を実現して2年目。相場の動きが日々の糧に直結するからこそ、逆に1日200万円の変動にいちいち心を乱していては、身が持たないのだろう。

年収200万円台からのスタート

現在のイノリンさんの資産状況は以下のとおり。

総資産：約9800万円（取材時点）

配当収入：月約19万円（年間約230万円・税引き後）

毎月の生活費：約10万円前後

「生活費には株の配当金をあてています。インデックスも少しやっていますが、収入の見込みはやはり高配当株が中心で、配当金は年間で230万円ほどと、生活費を賄えるぐらいはある。だから資産には手をつけずに済んでいます」

今はやりのS&P500やオルカンといったインデックス投資は、運用益を再投資して資産を増やしていくスタイルなのに対して、高配当株投資は、保有していると定期的に「配当金」が振り込まれる。

イノリンさんは216銘柄ほどの高配当株を保有している。分散投資をするようになったのは、過去の手痛い失敗の教訓だ。

「私には特別な投資の才能はありません。投資を始めた直後中国株に投資したらリーマンショックが直撃して、株が紙切れになったこともある。それ以降は地道な長期・分散投資スタイルですね」

イノリンさんは、静かに言った。

仕事を選ぶことなんて夢だった

就職氷河期。1993年から2004年、深刻な不況が直撃した時代だ。現在50歳のイノリンさんは、その波をまともに受けた一人だ。

「就職セミナーでは、ブースの椅子に座れないぐらい立ち見で求職者が溢れていて。あの光景を見たら、参加すること自体が怖くなり何も出来ず帰ってきました」

ようやく入社できた食品会社の初任給は手取り17万円。翌年から税金が引かれ16万円台に落ち、そのまま30歳近くまで手取り20万円の壁を超えることはなかった。

「先が見えなかったからこそ、節約と貯金が当たり前になったんです。それ以外に選択肢がなかったですから」

ぜいたくを削り、余計なものは買わない。当時は仕方なく身についた習慣だった。毎年100万円を貯めるという目標を達成し続け、30代で貯金1000万円を達成した。それを元手に地道な投資を続け、今に至るのだ。

「このまま働き続けたら、壊れる」

43歳でようやく係長に昇進し、手取りが30万円台に届いた。給与と引き換えに、毎月の業務改善活動の結果報告が義務付けられた。管理業務の他にも多種多様な雑務を引き受けねばならないうえに、システム関連のイレギュラーな業務も積み上がった。

5人いた部署のメンバーは、ひとり、またひとりと減っていった。部員が3人になった頃、ひとりが脳梗塞で救急搬送され、たった2人に。それから1年間、人員補充もないなか、責任者として激務をこなさねばならなかった。

「必死に仕事をしても、クリアする度に『もっといけるやろ』って上からの無言のプレッシャーを掛けられ、どんどん追い込まれていくんです」

もともと55歳での早期退職を考えていたが、心身の限界が先にやってきた。資産が8300万円に達したタイミングで、イノリンさんは退職を決意した。49歳だった。

「元々はFIREが目的だったわけではなくて、退職の5年ほど前に、その概念を初めて知ったくらいです。そのとき『こういうのができるんか』と思って。自分の配当収入と生活費を照らし合わせてみたら、配当だけで食っていけそうだった。そこで踏み切りました」

生活費は月約10万円。3つの暮らしの工夫

現在は配当金の範囲内で節約しつつFIRE生活を満喫するイノリンさん。彼の生活を支える暮らしの工夫を聞いた。

（1） 足るを知る…月10万円前後の生活設計

「SNSを見ると、みんな映えるご飯とか投稿してますけど、自分は自分、人は人。そんな生活してたら、いくらお金があっても貯まらないですから」

固定費は家賃（水道代込み）の5万3000円。通信費は株主優待とポイントで実質ゼロに近く、日用品も株主優待のクオカードでまかなう。食費は徹底した自炊で月3万円以内。趣味の出費はポイ活の月1万円分でカバーする。合計すると月10万円前後に収まる設計だ。

（2）自転車で行けるところまで行く…健康と節約を兼ねる

退職後、健康維持を強く意識するようになった。月・水・金はYouTubeの運動動画を1時間こなし、それ以外の日は散歩やサイクリングで体を動かす。会社員時代は睡眠が4〜5時間しか取れなかったが、今は7時間を目標にしている。退職後に耳鼻科、眼科、胃カメラ、腸のポリープ切除と、長年後回しにしていた医療機関をまとめて受診した。

「健康じゃないと、楽しくないと思うんで」

（3） 猫活…お金をかけずに幸福感を得る

もともと猫は苦手だった。仕事で追い詰められていた4〜5年前、たまたまYouTubeで見た猫動画がきっかけで、一転して猫好きに。

「見てるだけで幸福感があるんですよね」

公園で見かけておやつをあげながら仲良くなり、膝に乗ってくれるようになった猫との時間が、会社員時代の通勤前・退社後の数少ない癒やしだったという 。今も毎朝その縁が続いているのだ。

猫と遊ぶ費用はクオカードや百均のグッズでまかなう。お金をほとんどかけない、毎日の楽しみになっている。

物を買わないで済む「住環境」

家賃は水道代込みで月5万3000円。大阪府内の1K・25.92平米、インターネット回線付きの賃貸だ。広さは決して余裕があるわけではないが、「ちょうどいい」とイノリンさんは言う。

背の高い家具は置かない。靴も普段履かないものは箱にしまう。物を管理できる量に絞れば、狭さは気にならない。むしろ掃除が楽で、余計なものを買わずに済む。

「1Kだから物が置けない。だから買わない。それでちょうどいいんです」

FIREを維持するうえで、住居費は生活設計の要だ。配当収入の月19万円に対して家賃5万3000円。全体の支出を10万円前後に抑えられるのも、この家賃水準があってこそだ。

不安はないのか…働かない選択の現実

もちろん、不安がないわけではない。

「インフレが怖いです。家賃も上がりそうだし、金融所得への課税が強化されたら、配当収入にも響いてくる」

年金も期待できない。就職氷河期世代として低賃金が続いた分、受給額は少なくなる見込みだ。

「課税が強化されたら、より高配当な銘柄に入れ替えて対応していくつもりです。万が一それでも足りなくなったら、ウーバーイーツの配達員をしますかね」

高配当すぎる銘柄は減配リスクも伴うゆえに、盤石とは言い切れない。それでも、イノリンさんは心穏やかな様子だった。

会社員時代に得られなかった「豊かさ」

イノリンさんは、働くこと自体を否定しているわけではない。

「自分でやりたくて働いているなら、何の問題もないです。ただ、全員が全員、定年まで会社で働く必要があるのかな…とは、思いますね。仕事をすることに限界を感じたら、やめてもいいと思います」

資産9800万円より、イノリンさんが今いちばん豊かだと感じているのは「時間」を持っていることだと言う。

「朝、外に出て太陽を浴びると、午前中の時間がすごく幸せなんです。会社員時代は、自分のための時間は1日3時間もありませんでした。それが今は、朝から丸ごと自分のものですから」

お金持ちより、時間持ち。就職氷河期という不遇な時代を生き抜いた50歳が手にした豊かさは、資産残高そのものではなく、朝の散歩道にあった。

あなたにとっての豊かさとは、何だろうか。

蜂谷 智子（はちや・ともこ）

ライター・編集者 編集プロダクションAsuamu主宰