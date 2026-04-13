◆【衝撃の事実】あなたの判断ミスは「能力」ではなく「寝不足」から生まれる

「病院に行っても治らなかった不眠の悩みが解決した」「普段なかなか寝ない子どもがスヤスヤ眠った」――感謝の声、続々！ 睡眠専門医も納得の2万人を救った「快眠メソッド」を初公開。夜、ぐっすり眠れないという不眠の悩みを医者や睡眠導入剤に頼る前にやるべきこと。それは、寝心地を大きく左右する寝具の見直し。加賀百万石の歴史都市・金沢で江戸時代に創業し、289年の歴史を誇るふとん店「眠りにまっすぐ乙丸屋」の12代目店主は、不眠に悩む人やもっとぐっすり眠りたいという人に向けて、快眠のアドバイスを施して評判だ。初の著書『とにかくぐっすり眠りたい 老舗ふとん店の12代目がこっそり教える快眠法60』（ダイヤモンド社）では、寝具を味方にして快眠に導き、仕事に家事に最高のパフォーマンスを発揮できる「60＋プラス1」の方法を、さまざまなエビデンス（科学的根拠）とともに徹底指南！ 医者や学者が語ってこなかった素朴にして最も影響の大きい「寝具」の視点から、あなたを快眠に誘う。医学監修：森川恵一（日本睡眠学会総合専門医）

※本稿は、『とにかくぐっすり眠りたい 老舗ふとん店の12代目がこっそり教える快眠法60』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。

睡眠を軽視する会社は、判断を誤る!?

ビジネスの最前線において、睡眠がいかに重要であるかをご存じでしょうか。

経営の重大な決断やマネジメントにおける失敗は、往々にして「戦略が甘かった」「経験が不足していた」といった能力面の要因に帰結されがちです。しかし、実際の現場を注意深く観察していると、まったく別の要因が浮かび上がってきます。それが「慢性的な睡眠不足」です。

人間の脳は、睡眠が不足すると前頭葉の働きが著しく低下します。前頭葉とは、論理的な思考や感情のコントロール、そして的確なリスク判断を担う非常に重要な部位です。つまり、仕事のために睡眠時間を削るという行為は、自らの判断力そのものを削り落としていることに他なりません。

著書の中でも触れていますが、眠りとは体を休めるだけの「単なる休息時間」ではありません。日中に入力された情報を脳内で整理し、ダメージを回復させるための欠かせないプロセスなのです。寝床内の温度や湿度を適切に保ち、質の高い深い睡眠を確保してこそ、脳は初めて本来のパフォーマンスを発揮します。疲労を抱えたまま下す決断は、もはやビジネスではなくギャンブルに近いと言えるでしょう。

リーダーのイライラは、組織全体へと伝染します

さらに懸念すべきなのは、睡眠不足が引き起こす悪影響は「個人の問題」だけでは終わらないという点です。とくに管理職やリーダー層が慢性的に眠れていないと、感情の揺れ幅が大きくなり、制御が難しくなります。その結果、普段なら気にならないような些細なことで腹を立てたり、心の余裕を失って部下に理不尽な圧力をかけたりしてしまうのです。

交感神経が優位な緊張状態のまま朝を迎えてしまうと、人はどうしても攻撃的になりやすくなります。これは本人の「性格」や「気合い」といった精神論の問題ではなく、純粋に神経のメカニズムによるものです。

組織の文化や職場の空気感は、上に立つ人間のコンディションによって決定づけられます。そのため、睡眠を軽視し、無理を強いるような会社は、必ずどこかで職場の雰囲気が荒れ、人間関係に亀裂が生じてしまうのです。

睡眠は「福利厚生」ではなく「経営資源」です

組織の生産性を高めるために、会議の時間を短縮したり業務を効率化したりすることも大切です。しかし、それ以上に「管理職をはじめとする社員がしっかりと眠ること」のほうが、はるかに大きな効果をもたらします。これは決して誇張ではありません。

現代において、睡眠はもはや「個人の自由な時間」ではなく、あらゆるパフォーマンスを支える強固な土台です。寝姿勢を意識したり、寝具環境を見直したりするだけでも、心身の回復効率は驚くほど変わります。

会社が本気で成果を出し、持続的な成長を目指すのであれば、社員の睡眠をもっと重視するべき。最も重要な「経営戦略（経営資源）」として扱い、組織全体で睡眠の質を高める意識を持つことさえ求められます。

※本稿は『とにかくぐっすり眠りたい 老舗ふとん店の12代目がこっそり教える快眠法60』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。