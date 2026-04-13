◆プロの動きが遅れる数日間に株で勝つ

ゴールドマン・サックスに入社し、マネージング・ディレクターに就任、アジアのトレーディングチームを率いた。その後、200兆円超の運用残高を誇る世界有数の機関投資家・ゆうちょ銀行で投資戦略を牽引。そんなマーケットの最前線を知り尽くしたトレーダーが、個人投資家が一生使える「オルカン」「S＆P500」の“次の投資術”を徹底指南した初の著書『最後に勝つ投資術【実践バイブル】 ゴールドマン・サックスの元トップトレーダーが明かす「株式投資のサバイバル戦略』（ダイヤモンド社）。投資初心者でも実践できるよう、徹底的にわかりやすく投資手法を体系化。ゴールドマン・サックス仕込みの「投資思考」や「オルカン＋4資産均等型」といった実践的なポートフォリオ（資産配分）の構築方法、有望な個別株の見つけ方まで、「オルカン」「S＆P500」の“次に知るべき”ノウハウが満載！

「即時反映」という幻想の打破

新たな決算発表の情報は株価に織り込まれます。そのため、決算情報をもとに取引をしても手遅れだと考える人も少なくありません。しかし、織り込まれるのは瞬時のようでいて、実のところ数日間続く傾向があるのです。

決算発表の情報を株価が織り込むには数日のタイムラグがあるというのが、アカデミアの古典的な研究の結果であり、市場に非効率性が残っているという証しでもあります。

勝利の方程式を導く思考法

こうした研究結果や自身の経験から、市場は必ずしも効率的ではなく、適切な労力をさけば「市場の非効率性」を見つけ出し、超過リターンを創出する機会は存在する、というのが私の考えです。

では、その機会はどうやって見つければいいのでしょうか？

【解説】「市場の期待」と「現実」のギャップに注目

市場の非効率性を見つけ出し、利益に変えるための第一歩は、「市場の期待」と「現実」のギャップに注目することです。具体的にどのようにアプローチすべきか、3つの視点から解説します。

1.アナリスト予想との「ズレ」を測る

多くの投資家は、企業が発表した決算の「絶対的な数字」だけを見てしまいがちです。しかし、株価を動かす上で本当に重要なのは「市場が事前にどれくらい期待していたか」とのギャップです。

プロのアナリストたちの事前予想（コンセンサス）を大きく上回る、あるいは下回る「サプライズ（驚き）」があった場合、その情報を株価が完全に織り込むまでには数日間のタイムラグが生じます。この「期待と現実のズレ」の大きさを確認することが、機会を見つける最初のステップとなります。

2.数字の裏にある「質」を読み解く

次に重要なのが、そのサプライズの「質」を見極めることです。例えば、一時的な不動産売却による利益増なのか、それとも本業の売上成長や新製品のヒットによる持続的なものなのか。

後者の場合、市場は当初その継続性を疑い、徐々に評価を高めていく（株価が後追いして上昇する）傾向があります。決算短信や説明会資料を読み込み、一時的な要因を排除して企業の真の実力を推し量る「適切な労力」が、ここで大きな差を生みます。

3.機関投資家の「タイムラグ」を味方につける

なぜ情報が完全に織り込まれるまでに時間がかかるのでしょうか。それは、大きな資金を動かす機関投資家であっても、分析や社内の投資委員会の承認に時間がかかり、発表直後には動ききれないからです。また、人間には「自分の当初の予想をすぐには変えたがらない」という心理的バイアスもあります。

個人投資家は、こうしたプロのしがらみや市場の心理を俯瞰し、身軽に動くことができます。決算発表直後の乱高下に慌てて飛びつくのではなく、数日間続く「情報の残響」を冷静に分析し、トレンドの初動を捉える。これが、市場の非効率性を突き、着実に超過リターンを手にするための現実的なアプローチです。

※本稿は『最後に勝つ投資術【実践バイブル】 ゴールドマン・サックスの元トップトレーダーが明かす「株式投資のサバイバル戦略』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。