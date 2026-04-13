【明治安田J1百年構想リーグ】浦和レッズ 1−1（PK1ー3） 東京ヴェルディ（4月12日／埼玉スタジアム２００２）

【映像】60m爆速スプリントからのゴール

センターサークル付近からの猛烈スプリントで背後に抜け出し、鮮やかにネットを揺らした。スピード感あふれるゴールにファンが大興奮している。

4月12日に明治安田J1百年構想リーグの第10節が行われ、浦和と東京ヴェルディが対戦。試合は両チームがゴールを奪い合い、PK戦の末にアウェイの東京Vが勝点2を獲得した。

ホームで勝点3を逃した浦和だったが、0ー0で迎えた後半開始直後に衝撃的なゴールが生まれる。

46分、浦和のMFマテウス・サヴィオがセンターサークル内でボールを回収すると、FW肥田野蓮治が自陣からスタートを切った。右サイドに広がるスペースに向かって一目散に走り出し、追走してきたMF吉田泰授を置き去りにしてスルーパスを引き出す。スペースに流し込まれたパスを猛烈に追いかけ、DF井上竜太をぶっちぎってボックス内に進入。フルスピードの中でも利き足である左足の前にボールを正確に置き、勢いそのままに左足でゴール左下隅に流し込んだ。

電光石火のゴールを決めた背番号36は膝スライディングし、両手での力強いガッツポーズで喜びを爆発。そこにチームメイトが集まり、歓喜の輪ができた。

解説・福田正博氏は「（サヴィオが）肥田野のスピードを生かした良いスルーパスを出しましたよね。ファーストタッチで左足にしっかりとボールを置けたので、GKと上手く駆け引きできた。倒れ込みながら逆サイドにうまく流し込んだと思います。素晴らしいゴールです。トップスピードの中でこれだけ正確にプレーするのは難しいんですけど、それをしっかりと完結させました」と大絶賛した。

ファンもSNS上で「速攻で肥田野ゴール！」「何キロ出た？」「すげー」「素晴らしいゴール！」「上手すぎる！」「とんでもなく速かったな」「快足を飛ばしてのらしいゴール！」「裏走らせておけばええんや！」「別格だな」「いい抜け出しだな」「こんだけスピード乗ってるのにシュートがうめえ」「海外だな」「速いし左で蹴りやすい場所にコントロールできる」「スピード乗っててもあの位置しっかり決め切るんかバグだろ」「速くて決定力高い！」「速すぎる、そのまま流し込めんのはもう半分アンリだろ」と興奮しているようだ。

自慢のスピードを生かして一気にゴールを陥れた肥田野は、桐蔭横浜大から加入した大卒ルーキー。特別指定選手として昨季終盤から試合に出場しプロ初ゴールも記録していたが、正式なルーキーイヤーとなる今季は7試合に先発してチームトップの4ゴールをゲット。爆発的な脚力を持つ22歳の覚醒に、「浦和の宝」「本当肥田野くんて最高だよ」「ほんと化け物だな」「天才」と称賛が集まっている。

（ABEMA de DAZN／明治安田J1百年構想リーグ）