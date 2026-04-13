◆米大リーグ ブルージェイズ２―８ツインズ（１２日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

岡本和真内野手（２９）が所属するブルージェイズは１２日（日本時間１３日）、本拠でツインズに敗れ、２連敗となった。シュナイダー監督は「ホームで戦う以上はもっと勝ちたかった」と肩を落とした。

序盤から流れを失った。初回に無死二塁からバーショの右前適時打で先制したが、先発のシャーザーが踏ん張れない。２回に１死一、二塁でグレーに逆転３ランを被弾した。さらに３回にはクレメンスに右翼席へ運ばれるソロを浴びるなど、この回に５失点。通算２２２勝右腕は３回途中８失点で降板した。

大量ビハインドとなった中、打線は再三走者を出しながら好機であと一本が出ない。２回以降は７回にサンチェスの犠飛で得点を挙げただけ。相手を上回る１２安打を放ったが、２得点にとどまった。２試合ぶりにスタメン復帰した岡本は４打数無安打１四球だった。

２試合連続で序盤に大量失点。苦しい展開となり、２連敗を喫した。指揮官は「得点圏で一本がでない。毎日勝ちたいと思っているし、いいプレーをしようとしているが、流れを自分たちのものにするためのあと一本が欠けている。攻守の歯車が少しずつかみ合っていない。特定のイニングでの失点が響いて、巻き返すのが非常に難しい展開を自分たちで作ってしまっている」と悔しがった。

チームは開幕から投打でけが人が続出。前日１１日（同１２日）の同戦ではトップバッターを担ってきたスプリンガーが左足親指を骨折し、離脱した。１５試合を終えて６勝９敗。シーズン序盤とはいえ、このままズルズルいくことは避けたい。昨季のア・リーグ王者が早くも踏ん張り時を迎えている。