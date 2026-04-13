K-POPアイドル出身イェイン、リゾートで際立つ「完璧なプロポーション」

ガールズグループLovelyz出身のイェインが、ベトナムのダナンで過ごした優雅な日常を公開した。

ジョン・イェインは4月12日、自身のSNSに「去年の冬、ダナン」という一文とともに数枚の写真を投稿した。公開された写真には、ダナンの高級リゾートにあるプールで休日を謳歌する彼女の姿が収められている。

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ゼブラ柄のワンピース水着を着用した彼女は、無駄のない引き締まったプロポーションを披露。ブラウンのキャップとサングラスを合わせ、洗練されたシークな雰囲気を演出した。さらに、ナチュラルに下ろしたロングヘアが、彼女特有の幻想的な魅力をより一層引き立てている。

(写真=イェインInstagram)

一方、彼女は最近公開されたショートドラマ『謎めいた財閥の令嬢』に出演し、俳優としてのキャリアを着実に積み上げている。

同作は、ユウォングループの相続者であるユン・ダインが、恋人のキム・ウジンのために3年間身分を隠して生きていたものの、彼の家族から過酷な扱いを受け、さらにはライバルのユン・ソラに正体を盗まれ花嫁の座まで奪われるという波乱の物語だ。

(写真=イェインInstagram)

ジョン・イェインは主演のユン・ダイン役を演じ、繊細な感情表現を見せることで俳優としての確かな実力を証明した。