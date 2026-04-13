Laline ゴールデンブルーム新発売♡香りで楽しむ初夏のケア

初夏のときめきを香りで楽しみたい方へ♡Lalineから新作コレクション「ゴールデンブルーム」が登場しました。花々のやさしい香りに包まれながら、肌と心を満たしてくれる贅沢なラインナップ。ボディケアからヘアケア、ギフトアイテムまで幅広く揃い、日常を少し特別にしてくれる注目コレクションです♪

香りとケアを楽しむラインナップ♡

「ジェルボディスクラブ」（200g／5,280円税込）はぷるんとした質感で角質ケア。

「ヘアセラム」（30ml／4,290円税込）は軽やかなオイルでツヤ髪へ。

「シマリングボディミスト」は30ml（2,970円税込）と100ml（4,950円税込）を展開し、自然な輝きと香りをプラスします。

クラランスから限定サイズ♡Vコントアセラム大容量が登場

ボディ＆ハンドケアも充実

「フォーミングウォッシュ」（330ml／3,960円税込）、「ボディウォッシュ」（350ml／4,290円税込）はやさしい泡で洗い上げるアイテム。

「ボディクリーム」は60ml（2,530円税込）と200ml（4,620円税込）、「ハンドクリーム」は30ml（2,090円税込）と100ml（2,970円税込）で展開。どれも保湿成分配合でしっとり肌へ導きます。

ギフト＆限定アイテム

「フレグランスディフューザー」（160ml／5,830円税込）、「センテッドキャンドル」（198g／3,740円税込）でお部屋にも香りを。

さらに「ミニミストセット」（5,060円税込）、「フォーミングソープセット」（4,950円税込）、「ミニクリームセット」（4,290円税込）も登場。

ノベルティや母の日キャンペーンも実施され、ギフトにも最適です。

香りで彩る初夏時間

Lalineのゴールデンブルームは、日常をやさしく彩る香りとケアのコレクション♡自分へのご褒美はもちろん、大切な人への贈り物にもぴったりです。

心まで軽やかになるような香りとともに、初夏のひとときを楽しんでみてください♪