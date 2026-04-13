春に行きたいと思う「群馬県の旅行先」ランキング！ 2位「伊香保温泉」を抑えた1位は？【2026年調査】
色とりどりの花々が咲き誇り、芽吹いたばかりの瑞々しい緑が心を癒やしてくれる、一年でもっとも旅情をそそる時期を迎えました。年度替わりの忙しさが一段落し、連休や週末の旅の計画を具体的に立て始めている方も多いのではないでしょうか。
All About ニュース編集部では、2026年3月25日、全国10〜60代の男女250人を対象に、旅行に関するアンケートを実施しました。その中から、春に行きたいと思う「群馬県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
【8位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「冬に草津温泉に行き、他の群馬の温泉地にも訪問したいと思ったから。聞いたことのある有名な温泉地だから」（20代女性／千葉県）、「冬は寒そうだけれど、春なら気候的に石段も気持ちよく登れそうだから」（30代女性／神奈川県）、「温泉街の石段街をゆっくり散歩してから、温泉に入ってリラックスしたいから」（30代女性／石川県）といったコメントがありました。
回答者からは「春の桜と温泉はいい旅になりそうだから。ラベンダーを見たいから、こいのぼり（すごいのを）一度見てみたいから」（30代女性／福岡県）、「一度行って見たいと思っていた。群馬といえば、草津温泉です」（60代女性／福島県）、「有名どころだから。春なら雪の心配もないため、九州の人からは抵抗がないです」（40代女性／福岡県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年3月25日、全国10〜60代の男女250人を対象に、旅行に関するアンケートを実施しました。その中から、春に行きたいと思う「群馬県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
2位：伊香保温泉／34票2位にランクインしたのは、渋川市にある「伊香保温泉」です。温泉街のシンボルである365段の石段街は、両脇に土産物店や遊技場が並び、そぞろ歩きが楽しい名所です。春には周辺の山々が新緑に包まれ、万葉集にも詠まれた歴史ある名湯を爽やかな空気の中で堪能できます。独特の茶褐色をした「黄金の湯」と透明な「白銀の湯」の2種類の泉質が楽しめるのも魅力です。
回答者からは「冬に草津温泉に行き、他の群馬の温泉地にも訪問したいと思ったから。聞いたことのある有名な温泉地だから」（20代女性／千葉県）、「冬は寒そうだけれど、春なら気候的に石段も気持ちよく登れそうだから」（30代女性／神奈川県）、「温泉街の石段街をゆっくり散歩してから、温泉に入ってリラックスしたいから」（30代女性／石川県）といったコメントがありました。
1位：草津温泉／129票1位に輝いたのは、圧倒的な得票数を集めた「草津温泉」でした。日本三名泉の一つであり、毎分3万2300リットル以上という自然湧出量日本一を誇ります。温泉街の中心に位置する「湯畑」は、春の柔らかな日差しの中で立ち昇る湯煙が幻想的です。名物の「湯もみ」見学や、新緑の西の河原公園での露天風呂巡りなど、春の陽気を感じながらぜいたくなひと時を過ごせます。
回答者からは「春の桜と温泉はいい旅になりそうだから。ラベンダーを見たいから、こいのぼり（すごいのを）一度見てみたいから」（30代女性／福岡県）、「一度行って見たいと思っていた。群馬といえば、草津温泉です」（60代女性／福島県）、「有名どころだから。春なら雪の心配もないため、九州の人からは抵抗がないです」（40代女性／福岡県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)