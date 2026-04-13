長坂秀樹さん推奨…制球力を向上させる「歩きながらスローイング」

コントロールが定まらない小学校低学年の子どもたちに、適切な投げ方をどう教えたらいいのか、悩む指導者も多いだろう。神奈川県藤沢市で野球塾「Perfect Pitch and Swing」を運営する長坂秀樹さんは第一歩として、相手に真っすぐ投げる重要性を強調。効果的なドリルを紹介している。

長坂さんが推奨するメニューの1つが「歩きながらスローイング」だ。やり方は極めてシンプル。選手はグラブをつけてボールを握り、投げる相手に向かって正対する。次に相手側に数歩歩いて投げるだけ。投げ終わってもそのまま、真っすぐ歩いていく。

このドリルの目的は、相手に対して体を真っすぐ向けて投げることにある。「真っすぐ歩いて、力を真っすぐ届ける。シンプルで地味な練習ですけど、とても大事になります」と長坂さんは強調する。

投げる動作は、片方の腕を振るため体が傾きがち。右投手の場合は、投げた後に一塁側に流れてしまうことが多い。体勢を崩さず真っすぐ歩くには、自分と相手が線路で繋がっているとイメージするとよいそうで、「頭を動かさず、線路の上を真っすぐ歩く中で投げるということです。実際の投球でもイメージしてほしいことですね」とアドバイスを送る。

投げる方向に体の全エネルギーを向けることは、投球動作で重要な要素の1つ。その結果、球速は上がり、正確なコントロールも身についていく。地味な練習が飛躍に繋がっていく。（First-Pitch編集部）