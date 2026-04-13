内部で起こっているフェースのズレがショットを曲げる【三觜喜一のKWレッスン】

内部で起こっているフェースのズレがショットを曲げる

クラブフェースの向きをチェック

ゴルファーは自分の見た目上で、フェースをスクェアにセットするわけですが、実際にはスクェアになっていない場合が少なくありません。たとえば右手を極端に下から握っているような場合、地面に置いたクラブのフェースが目標にまっすぐ向いているようでも、持ち上げて両手をぐっと前に突き出すと、フェースがかぶっているようなことがあります。これは実質的にはフェースを閉じて構えているのと一緒で、ボールを打てば当然左に飛びやすくなります。

逆に見た目はスクェアでも、実際にはフェースが開いている場合もあります。このようなことを防ぐには、まっすぐ立って両腕を伸ばした状態でクラブを握り、フェースがスクェアになっているかをチェックする必要があります。そのままクラブを地面に落として構えると、フェースと腕がスクェアな状態になります。このように、見た目ではなく内部で起こっているフェースのズレが、ショットを曲げてしまうことがあるので、構えた後に自分でチェックする習慣をつけましょう。

【出典】『最強インパクトを作る うねりスイング(世界基準のゴルフを身に付ける!)』著者：三觜喜一