今回は、産後義母に怒鳴られ、反撃を誓ったエピソードを紹介します。

まだ出産したばかりなのに…

「私はこの前帝王切開で出産しましたが、退院直前に義母から電話がありました。出産後、義母は見舞いに来なかったので、『出産のお祝いの電話かな』と思いました。

しかし、お祝いの電話ではありませんでした。『退院したらすぐ掃除しなさい！』『息子は仕事で忙しいから、絶対にあの子に掃除させないでね！』と、怒鳴ってきたんです。

帝王切開の傷がまだ痛く、正直掃除どころではありません。それに私の夫である自分の息子に掃除させればいい話ですし、それが無理なら義母自身が掃除してくれたらいいのに、と心底思いました。

結局、私が掃除する羽目になったのですが、『近いうちに義母に反撃してやる』と心に誓いました」（体験者：30代女性・主婦／回答時期：2025年12月）

▽ この女性は自分の両親のサポートも得られず、育児をするだけで精一杯だそうです。そんな状況のときに、助けてくれるどころか「掃除しろ」と命令してくるなんて、ひどすぎますね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。