フジテレビの月曜21時枠、通称“月9”は、1週間の始まりを飾るドラマ枠だ。だからだろうか。月9ドラマの内容と主演が発表されるときには、他のドラマ枠にはない高揚感を覚える。

参考：“宇宙”を描く学園ドラマはなぜ増えたのか？ 『サバ缶、宇宙へ行く』に寄せる大きな期待

春クールの月9は、宇宙食開発を題材にした『サバ缶、宇宙へ行く』（フジテレビ系）だ。主演は北村匠海。冬クールでは『リブート』（TBS系）の最終回にサプライズ出演し、大きな注目を集めた北村。4月29日には、映画『SAKAMOTO DAYS』の公開も控えている。

ここ数年の北村は、まさに八面六臂の活躍ぶり。映画『東京リベンジャーズ』やNetflixシリーズ『幽☆遊☆白書』などの少年漫画原作作品に出演したかと思えば、映画『悪い夏』や『愚か者の身分』などの重厚な作品でも高い評価を得た。地上波ドラマでは、『星降る夜に』（テレビ朝日系）ではラブロマンス、『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系）ではヒューマンコメディと、ジャンルを問わない活躍をみせている。映画でもドラマでも、どんなジャンルの作品でも、その世界に溶け込みながら、視聴者を惹きつけ続ける俳優だ。

そんな北村の俳優キャリアの1つの到達点が、朝ドラ『あんぱん』（NHK総合）の柳井嵩役だ。社会に揉まれながら変化する嵩を、少しずつ色が足されていく絵画のように演じていき、人生を見事に表現してみせた。

北村にとって『サバ缶、宇宙へ行く』は、地上波連続ドラマ初主演作となる。朝ドラの準主役で1つの役に半年間向き合ったあとの新たな挑戦になるのだ。

■北村匠海の月9主演抜擢は必然だった？ 月9は1987年から続くフジテレビを代表する看板ドラマ枠だが、時代によってさまざまな変化をしてきた枠でもある。ジャンルの変遷に注目が集まることが多いが、過去作を振り返ってみると主演の人選にも変化があるようだ。『のだめカンタービレ』（フジテレビ系）の上野樹里、『5→9～私に恋したお坊さん～』（フジテレビ系）の石原さとみ、『好きな人がいること』（フジテレビ系）の桐谷美玲など、他局での活躍に関係なく、フジテレビの別枠で準主役として活躍したことのある俳優が主演に抜擢される流れが見られる。平成時代は、木村拓哉に代表される盤石な人気を誇る俳優を主演に置く一方で、若手の才能に期待を込めたフレッシュなキャスティングも数多く見られた。実際に月9の主演を経て、大成していく俳優も多かった。

平成に比べ、令和以降の作品では、すでに朝ドラや大河ドラマで活躍した俳優が主演を務める例が目立つ。『ナイト・ドクター』（フジテレビ系）の波瑠、『君が心をくれたから』（フジテレビ系）の永野芽郁、『明日はもっと、いい日になる』（フジテレビ系）の福原遥などは、それぞれ朝ドラヒロインの後に、主演している。女性だけでなく、『競争の番人』（フジテレビ系）の坂口健太郎、『PICU 小児集中治療室』（フジテレビ系）の吉沢亮も、朝ドラと大河で主要な役柄を演じた後の主演だ。冬クールに放送された『ヤンドク！』の主演も、朝ドラ『おむすび』（NHK総合）でのヒロイン役を経た橋本環奈だった。

過去、月9ドラマでの主演は俳優にとって1つの到達点であり、通過点だった。最近は、朝ドラや大河ドラマ、他局での主演で確かな評価を受けてから、満を持して月9主演を務める例が多い。月9主演は俳優にとって、1度目ではなく、朝ドラや大河ドラマ、他局での主演を経験してからの目標となる、2度目のターニングポイントになっているのだ。

キャスティングの変化を踏まえれば、北村が月9の主演を務めるのは、ある意味必然といえる。実は月9ドラマで学園を舞台にした純粋な青春ものが放送されるのは、2008年の『太陽と海の教室』（フジテレビ系）以来。これは北村のテレビドラマ初出演作でもある。18年の時を経て、月9で久しぶりに放送される学園ものの先生役として、北村が帰ってきた。なんとも運命的だ。

昨今の潮流を踏まえた必然と不思議な運命を感じる北村の月9主演に、大きな期待を寄せたい。（文＝古澤椋子）