売れてるのはAirPods Pro 3！ 完全ワイヤレスイヤホン人気ランキングTOP10 2026/4/13
「BCNランキング」2026年3月30日〜4月5日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AirPods Pro 3
MFHP4J/A（アップル）
2位 AirPods 4
MXP63J/A（アップル）
3位 AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載
MXP93J/A（アップル）
4位 REDMI Buds 8 Lite Black
M2539E1 Black（Xiaomi）
5位 REDMI Buds 8 Lite White
M2539E1 White（Xiaomi）
6位 REDMI Buds 8 Lite Blue
M2539E1 Blue（Xiaomi）
7位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM6(B)（ソニー）
8位 Soundcore P40i ブラック
A3955N11（Anker）
9位 Soundcore Liberty 5 ミッドナイトブラック
A3957N11（Anker）
10位 Soundcore P40i オフホワイト
A3955N21（Anker）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 AirPods Pro 3
MFHP4J/A（アップル）
2位 AirPods 4
MXP63J/A（アップル）
3位 AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載
MXP93J/A（アップル）
4位 REDMI Buds 8 Lite Black
5位 REDMI Buds 8 Lite White
M2539E1 White（Xiaomi）
6位 REDMI Buds 8 Lite Blue
M2539E1 Blue（Xiaomi）
7位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM6(B)（ソニー）
8位 Soundcore P40i ブラック
A3955N11（Anker）
9位 Soundcore Liberty 5 ミッドナイトブラック
A3957N11（Anker）
10位 Soundcore P40i オフホワイト
A3955N21（Anker）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。