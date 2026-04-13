グラビアアイドルの白川愛梨（27）が12日深夜に放送されたテレビ東京「じっくり聞いタロウ〜スター近況（秘）報告〜」（木曜深夜2・20）に出演。プロフィールがほぼ架空であることを告白し、理由も明かした。

今回は「ネクストブレイクするのは誰だ!?」と題して放送され、俳優・岩城滉一をはじめ、グラビアタレントの熊田曜子らが所属する大手芸能事務所「アーティストハウス・ピラミッド」のブレイク間近と目される4人が登場した。

その中の一人として出演したのが、バスト100センチのJカップグラドルの白川。紹介された後に「私はプロフィールがほぼ架空のグラビアアイドルです」とカミングアウトした。

この言葉にMC陣は「えっ!?」と驚きを隠せなかった。「架空?」と聞き直された白川は「名前はもちろん違くて、誕生日と血液型と出身地も違います」と明かした。事務所の公式サイトには1999年3月16日生まれ、東京都出身、O型と記載されているが、これらはすべて作り上げられた設定だという。

その理由について「私、親バレしたくなくて、親にバレないように全部変えました」とした。MCの名倉潤から「別に悪いことしてるわけじゃないじゃん」となだめられるも「いや、でも親が結構厳しくて、大学卒業するまでGPSを付けられてて」と教育に厳しい両親だったことで怒られる可能性が高かったことを伝えた。

だが、昨年に自宅に事務所からの給与明細が届いたことで、両親にはグラビア活動がバレたことを振り返った。