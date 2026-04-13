◆第８６回桜花賞・Ｇ１（４月１２日、阪神競馬場・芝１６００メートル）

終わってみれば阪神ＪＦの上位２頭が桜花賞でも１、２着。私が日曜日のコラムで指摘していた通り、２歳時の力関係は変わっていなかったわけだが、それにしてもスターアニスの走りには驚かされた。同じＧ１勝利でも、昨年より明らかに強くなっていたからだ。

リリージョワがゲート内で暴れて前扉が破損して、発走時間が遅れるアクシデント。３歳牝馬には過酷な再度のゲート入りではあったが、冷静さを保てていたからスタートを上手に出ることができた。序盤から中盤にかけて少し馬群がタイトになって手綱を引く場面もあったが、それくらいではリズムを崩さないのが、この馬の精神的な強さ。勝負どころの手応えもよく、松山騎手は追い出しを待つ余裕があったほど。直線の伸びは力が一枚上と感じさせるものだった。

追い切りをチェックした時から感じていたが、この馬の良いところは、走りにしなやかさがあるところだ。５００キロ近くの馬体重があるとは思えない、そのしなやかな走りがスピードを生むし、道中のタメにもつながっていく。

血統は短いところかもしれないが、私は１２００メートル、１４００メートルと使ってのマイルＧ１挑戦だった阪神ＪＦのパフォーマンスを見たときから、意外と距離に融通が利くタイプではないかと思っていた。体形的にも短距離馬という感じはしないし、オークスに挑戦しても十分勝負になる。

（スポーツ報知評論家）