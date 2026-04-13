◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ 第１０節 甲府２―１札幌（１１日・ＪＩＴリサイクルインクスタジアム）

甲府戦はスタッツだけを見るとシュート数は１６対７、枠内シュートも６対３と、２―０や３―１で勝っておかしくないもの。それがＰＫの１点だけでは物足りない。スタッツが良くないと安定して勝てないし、試合も面白くはならない。数字と結果の両方を取るのは難しいものだが、逆に言えば、内容が良くなっているのは確か。あと一歩までは来ているということだ。

そこを突き抜けるにはやはり得点が必要。ゴールを取る選手を育てる必要がある。この試合でも途中から出場した大森などは、本当に良いＦＷだと思う。ただチームのためにとうまくやろうとしているのか、迫力がなく見えている。

プロに入ってくる選手なのだから、能力は間違いなくある。それが最もやらなければいけない得点を取るという部分より、他の役割に注力し過ぎている感がある。プロになる前にあったとがっていた部分が、削られすぎて小さい球になってしまっている印象。チームのタスクも大切だが、自分がここにいたら相手は一番怖いという所に、ずっと顔を出し続けるくらい、徹底することも必要だ。

大森だけでなく、何度も言うがゴール前での工夫をもっとしないと。今の札幌の選手はそれが少ないから、相手ＤＦからしたら６割くらいゴールを守る意識で良い。だから違う選択をしても簡単に対処されてしまう。それが得点を常に狙うような迫力を常に出せれば、相手は８〜９割をシュートに備えるようになる。そうなるとフェイントも効いてくるし、効果的な選択肢も出てくる。

パスやクロスにしてもそう。一か八かでは通らないし、上のレベルの選手は通るか通らないかの状況では出さず、そこから再び作り直す。アバウトさを捨て、ぎりぎりのところまで待つ。より研ぎ澄ましていくために、練習からゴール前での楽しさを見いだせるようになれば、視野も広がってくる。（吉原 宏太、１９９６〜９９年札幌ＦＷ）