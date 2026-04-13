フジテレビ系で新番組「指原千夏」（土曜・深夜２４時４５分）が１８日から放送されることがわかった。

若槻千夏、指原莉乃による本音トークバラエティー。若槻、指原のデータを元に生成された新たなＡＩアバター「指原千夏」が、ネットに広がる視聴者の声や世間のイメージを独自調査。若槻、指原、そしてゲストにまで忖度（そんたく）なく率直な質問もぶつけてしまう。

毎回、名店の個室にゲストを迎え、さまざまな本音トークで盛り上がる。この番組でしか実現しない若槻×指原×ゲストの掛け合いに注目だ。

◆若槻×指原が初のタッグ！ＡＩアバター「指原千夏」による禁断の質問とは？

ＡＩアバター「指原千夏」による質問「自分たちに似ていると思うタレントは誰？」では、他では絶対に話さない芸能界でのポジションやキャラクターを踏まえたリアルなトークが飛び交い、思わぬ共通点や違いが浮き彫りに！？ そして若槻が今、一番会いたい人は武田鉄矢…など、ここでしか聞けない本音トークが飛び出す。

◆ＡＩが２人の性格分析！「本当はどんな人？」

若槻はバラエティーで実はキャラを演じている！？指原はＭＣが求めているコメントを０．５秒で叩き出す！？お互いをよく知る２人も思わず驚くＡＩの性格分析は果たして当たっているのか。

◆初回放送の最後には、東野幸治も登場 ＡＩの技術動画でさらに会話が盛り上がる

番組最後には、第１回ゲスト（４／２５、５／２放送）として東野幸治が登場。今一番、東野が指原にぶつけたい質問とは何なのか？他の番組では絶対に聞けない個室ならではのコソコソ密談トークをお届け。

そして、もしも東野が芸人以外の人生を歩んでいたら、どんな風になっていたのか。想像を超えた「東野七変化」をＡＩが生成。長年変わっていない髪型に変化を遂げるなど、最新ＡＩの技術が詰まった動画も登場する。

【出演者コメント】

若槻千夏「本来は個室でコソッと話す密会のようなテーマだと思うのですが、東野さんがゲストで来てくださって声が大きいので、つい私も声が大きくなってしまい反省しています（笑）今回、ＡＩが私たちに質問を投げかけてくれましたが、ＡＩには自分たちが話していて“それ何だっけ？”となる思い出せないことを思い出してくれると助かります。今後の“指原千夏”に期待しています」

指原莉乃「先輩方の芸能界話をいろいろ聞けて純粋に勉強になり、本当に楽しかったです。芸能界に限らず、どの世界でも火を燃やし続けることが仕事をする上で大切で、私も努力しなければならないなと改めて思いました。そして視聴者の方には今後、番組にどんな方がゲストとして出て欲しいか教えて欲しいです。“大勢の番組だとちょっと”という方でも、個室でＡＩと私たちと話すということで、興味を持って来てくださる方がいたらうれしいです」

東野幸治「本当に収録という感じではなく、会話を楽しんでいました。ＡＩもこれからどんどん開発されてより便利になってくると思うので、文章の書き方や映像の作り方など教えてほしいですね。今回の七変化もおもしろかったですし、今後ＡＩを使いこなせていけたらと思います！そして視聴者のみなさまも若槻さんと指原さんと一緒に個室でご飯を食べてお話する雰囲気を味わいながらご覧いただければと思います」