キューバのミゲル・ディアスカネル大統領は12日（現地時間）、ドナルド・トランプ米国大統領がキューバをイランに続く軍事作戦の対象として言及したことについて、「軍事攻撃を開始する正当性はない」とし、「もしキューバに侵攻すれば代償を払うことになるだろう」と述べた。

ディアスカネル大統領は同日公開されたNBCとのインタビューで、米国によるキューバ侵攻の可能性に関連し、「そのような事態になれば戦闘と抵抗が起こり、我々は自らを防衛する」とし、「我が国は『祖国のために死ぬことこそ生きることだ』とする国であり、必要であれば命を落とすことも辞さない」と強調した。

ディアスカネル大統領は、米国との対話および合意の可能性について「可能だが容易ではない」と述べた。同氏は「米国は他国と対話しつつ交渉を進める一方で攻撃を加える」とし、「こうしたすべてが相当な不信を招いている」と主張した。米国がイランとの交渉を進める中で核施設を攻撃し、全面的な空爆作戦を行ったことを批判した発言だ。

また、トランプ米国大統領が求めている政治犯の釈放、多党制選挙、労働組合および言論の自由の認定などについても、「そのような要求は誰もしておらず、我々の政治体制や憲法秩序は米国との交渉の対象ではない」とし、米国の要求は内政干渉に当たると主張した。

さらに、「革命に反対する発言をすれば誰でも投獄されるというイメージは作り上げられた話であり、大きな嘘であり陰謀にすぎない」とし、トランプ大統領が問題視する論点は「広範にわたって操作されたものだ」と述べた。

ディアスカネル大統領は、キューバが経済危機に直面している責任は米国が67年にわたり続けてきた経済制裁にあるとした。米国は1959年のキューバ革命後、フィデル・カストロ氏が国内の米国企業と資産を没収したことを受け、1962年から制裁を科してきた。

ディアスカネル大統領は、米国の制裁を「集団虐殺であり残酷だ」とし、「米国政府はキューバとキューバ国民に対してどれほど残酷で不当なことをしてきたのかを振り返るべきだと思う」と述べた。一方で「我々は石油の探査および掘削において外国投資に開かれている」とし、「それは企業および投資家にとって、エネルギー分野でキューバに進出し参入する機会となるだろう」と語った。