将棋の糸谷哲郎八段（37）が4月12日、東京・江東区の複合型エンターテインメント施設「TOKYO DREAM PARK」で行われた『有明春祭り2026 DREAM ランタン by 関電工「藤井聡太とABEMA将棋と、目隠し将棋」』に出演。現在、名人戦七番勝負を戦う藤井聡太六冠（竜王、名人、王位、棋聖、棋王、王将、23）のデビュー当時の印象を「すごいとは思っていたが、ここまでとは…」と振り返った。

【画像】ファンを驚かせた目隠し将棋（複数画像）

「TOKYO DREAM PARK」はテレビ朝日が手掛ける複合型エンターテインメント施設で、3月27日に開業。イベント当日はルーフトップガーデンのDREAM TERRACE特設ステージで『有明春祭り2026 DREAM ランタン by 関電工「藤井聡太とABEMA将棋と、目隠し将棋」』が行われた。

多くの将棋ファンが集結したイベントには、日本将棋連盟常務理事で現在名人挑戦中の糸谷八段、前期の棋王戦挑戦者だった増田康宏八段（28）が出演。メインイベントの「目隠し将棋対決」を行い、盤駒を使わずとも繰り広げられた超ハイレベルな熱戦がファンの視線を釘付けにした。

さらに、ステージ上ではABEMA将棋チャンネルが藤井六冠のプロデビュー時から追い続けてきた躍進の軌跡を紹介。糸谷八段は、過去の画像が紹介されると「すごい新人が出てきたと思った。すごいとは思っていたが、ここまでとは…」と、当時の衝撃を実感たっぷりに語った。

今年2・3月に行われた棋王戦五番勝負で藤井六冠とフルセットでタイトルを争った増田八段は、将棋ブームのきっかけにもなったオリジナル企画「藤井聡太 炎の七番勝負」の第1局を担当。さらに、藤井六冠がデビューから無敗で打ち立てた史上最多の29連勝目を“献上”することになった過去を振り返り、「当時から本当に強かった。たくさん負かされましたね」と苦笑いを浮かべる場面もあった。