【校閲クイズ】「SNSには、ハッシュマーク（♯）の後にキーワードを入れることで、同じテーマや話題の投稿を見つけやすくする『ハッシュタグ』という機能がある」。 この文章のどこが誤っているか、分かりますか……？

雑誌や書籍などの信頼性を保つため、重要な役割を担う「校閲」という仕事。

校閲とは、誤字脱字など表記のチェックのほか、内容の矛盾や誤りがないかどうかも、調べて確認することです。「校正」も似たような意味で用いられることがありますが、厳密にいえば、校正は調べる要素を含みません。

テレビドラマやドキュメンタリー番組のおかげで、この仕事の認知度は大幅にアップしていますが、実際にどんな仕事をしているのか、もっと詳しく知りたい……という方もいらっしゃるかもしれません。

そこで、校閲という仕事の一端、そして言葉の奥深さを、クイズを通して知ることができる企画を考えてみました！

つぎの文章の誤りを見つけてください

「SNSには、ハッシュマーク（♯）の後にキーワードを入れることで、同じテーマや話題の投稿を見つけやすくする『ハッシュタグ』という機能がある」

答えと解説は、次ページをご覧ください。

ハッシュタグを付けようとしたけど、なぜかうまくいかない……そんな経験はありませんか？ そのハッシュタグ、「シャープ」になっているかもしれません。

シャープ（♯）は「半音上げる」という意味の音楽記号ですが、ハッシュマーク（#）はもともと、後に続く数字が番号であることを示す記号で「ナンバーサイン」とも言います。

× 「SNSには、ハッシュマーク（♯）の後にキーワードを入れることで、同じテーマや話題の投稿を見つけやすくする『ハッシュタグ』という機能がある」

〇 「SNSには、ハッシュマーク（#）の後にキーワードを入れることで、同じテーマや話題の投稿を見つけやすくする『ハッシュタグ』という機能がある」

【校閲クイズ】「彼女は権威を傘に着ることなく、誰にでも優しく接するので、部下からの人望が厚いのだろう」。 この文章のどこが誤っているか、分かりますか……？