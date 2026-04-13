【1日5分】たった2ヵ月で髪に変化が！最新「発毛マシーン」使ってわかった驚きの結果

血管が再生されて毛が生える

「正直、最初は“気のせい”だと思っていました。ところが、ある日いつもの美容院で後ろから鏡をあてられたときに、頭頂部の地肌が思ったよりも見えていて、自分もハゲの仲間入りだと認めざるを得なくなりました……」

そう語るのは、神奈川県に住む小林清さん（71歳・仮名）だ。小林さんは、60代に入ってから進行し始めた薄毛に悩まされていた。なによりストレスだったのが「他人からどう見えているかを、勝手に想像してしまうこと」だと言う。

「きっと誰も私の髪の毛なんて、そこまで気にしていないことはわかっているんです。でも、どうしても他人の目が気になってしまう。友人とゴルフに行っても、帽子を外すのが嫌になり、大浴場でも濡れた頭髪が気になって、そそくさと出てしまいました。そんなある日、自分が頭皮ばかり気にしていることに気づき、どうにかしなくてはいけないと考え始めました」

そんなときに本誌の特集記事を読み、発毛デバイス「SonoRepro（ソノリプロ）」を知った。ソノリプロは、非接触超音波による圧力で頭皮を刺激し、血流を改善することで発毛を促すマシーンだ。

そもそも、抜け毛は頭皮の血流の低下に原因がある。実は毛の一本一本には毛細血管がつながっており、その血管が途切れたり、圧迫されたりして血行障害が起きると、毛根に栄養が送られなくなって、毛が抜け落ちてしまう。

そこで、血流の改善によって発毛を促進させようと試みたのが、日本医科大学形成外科・抗加齢予防医学講座教授の高田弘弥氏。使われたのが、「非接触超音波」による圧力だ。

「もともとは、いかにケガを早く治すかという研究から始まりました。マウスの背中に傷をつくって実験していたのですが、超音波による微弱な刺激を与えていたマウスの体表を見ると、血管の再生が早かった。栄養と酸素が体組織に多く送られるようになり、傷の治癒が加速したのです」

実験で使われた超音波は4Hzの高周波。この高周波を最適に制御することで、軽く指で触れる程度の弱い刺激を連続的に出すことができるという。なぜこのような微弱な圧力が血管の再生を早めるのかは、まだ研究途上で完全には解明されていない。

しかし、高田氏は研究を続けていく中で、あることに気付いた。超音波を当てたマウスは発毛も活発になっていたのだ。刺激によって皮膚の毛細血管が拡張し、血流が改善されて、再び毛が生えてくるようになったと考えられる。

この高田氏の研究をもとに小型化、一般利用向けに開発されたのがソノリプロだ。重さは約260gと軽く、小型ドライヤーのような形状。動作音はほぼ無音で、コンセントに挿してスイッチを押すだけで簡単に使える。

前出の小林さんは、年末年始に家電量販店で購入し、さっそく使い始めた。価格は約13万円と高額だが、効果を実感しているという。

「毎日、お風呂上がりにテレビを見ながら頭に当てています。1分ごとにソノリプロがブルブルッと震えるので、その度にあてる箇所を変えています。5分で電源が自動でオフになるのも便利ですね。本体が軽いので、腕への負担もほとんどありません」

クスリと違って副作用がない

変化が出たのは使い始めてから2ヵ月たった頃だった。

「最初の1ヵ月は大きな変化はありませんでしたが、2ヵ月くらい経ってから効果が如実に出てきました。まず、抜け毛の数が圧倒的に減りました。毎朝、枕元に落ちている髪の毛を見て、朝から憂鬱な気持ちになっていましたが、もうそんなこともなくなりました。

また、髪の毛を洗うときに、手に髪の毛がつくこともなくなっただけでなく、洗面所に落ちる髪の毛もほとんどなくなった。ドライヤーで髪を乾かすときも、髪全体のボリュームが増えた実感があります」

髪の量だけでなく、髪質にも変化があったという。

「これまでは髪の毛1本1本が細くて貧弱でした。それが、太くて艶があり、弾力やコシのある強い髪の毛に変化したのです。見た目にも変化があり、ゴルフ仲間から『なにをしたのか教えて！』と言われて誇らしい気持ちになりました。見た目が若くなり、気持ちも前向きに、健康的になれたように思います」

超音波による刺激だけでそれほどの発毛効果があるとは驚きだ。しかし、これこそが高田氏の研究をもとにした科学的なアプローチなのだ。

開発者でピクシーダストテクノロジーズ研究管掌役員の星貴之氏が解説する。

「ソノリプロは気になるところに一日1分あてるだけで頭皮ケアができます。頭全体をカバーしたければ、たとえば、前、左右の側頭部、頭頂部、後頭部の5ヵ所にあててください。それでも5分で終わります。頭皮にかかる圧力は、指で優しく触れる程度しかなく、痛みはまったくありません。むしろ刺激があるのかないのかわからないくらいの微弱な感触です」

超音波を直接肌に当てるとなると安全面も気になるところだが、超音波そのものが体内に入るわけではなく、99・9％は皮膚の表面で反射されるので脳への影響もない。

薬剤による薄毛治療と異なり、頭皮を超音波でマッサージするだけなので、副作用がないのもうれしい点だ。薄毛治療に革命が訪れている。

「週刊現代」2026年4月27日号より

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