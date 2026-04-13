「健康保険証」は7月末で期限切れ…「マイナ保険証」のメリットとデメリットを徹底解説

あと4ヵ月で保険証は期限切れ……いつまで放っておいても大丈夫？ 移行しないと「10割負担」ってホント？

マイナ保険証のメリットとデメリットを徹底解説

「健康保険証が使えなくなると聞いて、数年前にマイナ保険証を登録しました。病気になったとき、保険適用ができずに治療費が全額自費（10割負担）になってしまうと困りますから。

ただ、遠くの実家に住む85歳の父は『個人情報が洩れるかもしれない。紙の保険証のほうが使いやすい』と、頑なにマイナ保険証の登録を拒否しています。

ニュースによれば、いよいよ7月の末には期限切れの健康保険証が使えなくなってしまいます。このまま父が病気になったら『保険診療が受けられないから』と病院に行かなくなるかもしれず、心配しています」

そんな不安を打ち明けてくれたのは、埼玉県に住む田宮陽子さん（56歳、仮名）だ。

マイナ保険証とは、健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカード（以下、マイナカード）のこと。政府はこれまで、健康保険証からマイナ保険証への移行を推進してきた。現在、マイナ保険証の利用率は約65％に上る（1月時点）。

逆に言えば、日本の人口の3人に1人はマイナ保険証を使っていない計算になる。マイナ保険証の利便性を謳う人がいる一方で、利用者や医療機関からは不便だという声も上がっている。

マイナ保険証にはどんなメリットとデメリットがあるのか。比べると、マイナ保険証を使うべき人と、使わなくてもいい人の境目が見えてくる。

8月以降は健康保険証が使えなくなるが……

まず、マイナ保険証がない人が病院を受診したら、どうなるのだろうか。淑徳大学教授の結城康博氏が解説する。

「今年の7月末までは、有効期限が切れた健康保険証であっても、病院で保険が適用され、1〜3割の自己負担で受診できます。

しかし、8月以降は健康保険証が使えません。健康保険証しかない場合は、保険適用が受けられず、病院の窓口で医療費を全額（10割）負担しなければならなくなります。

もちろん、後で自分の加入する健保に申請すれば、払い戻しを受けることもできます。ただ、病院の窓口で全額を立て替えた後、その領収書を保管して還付手続きをするのは大きな手間でしょう。

ほんとうは体調が悪いのにもかかわらず、自己負担が10割になると医療費が払えないといって、受診を控える人が出てくる恐れもありますね」

ではやはり、急いで手続きをして7月末までにマイナ保険証を用意したほうがいいのだろうか。結城氏が続ける。

「じつは、健康保険証の代わりに資格確認書があれば、8月以降もこれまで通りに保険診療を受けられます。健康保険証と同じように、旅先や急病の場合でも使えるように、常に携帯しておくといいでしょう」

資格確認書とは、従来の保険証の代わりに健康保険の資格情報を証明する書類のこと（上の写真を参照）。これを病院に持参すれば、8月以降にマイナ保険証がなくても、保険診療を受けられる。

マイナ保険証がない人には、'25年に資格確認書が自宅に郵送されているはずだ。もし手元に見つからない場合は、自治体の窓口や加入する健保へ申請すれば、即日〜1週間ほどで再発行してもらえる。

それなら、資格確認書があれば、この先もマイナ保険証を登録しなくてもいいのだろうか。マイナ保険証を使うメリットとデメリットを一つ一つ確認しながら考えてみよう。

複雑な手続きが自動化できる

1つ目のメリットは、高額療養費の手続きの負担が減らせる点だ。ファイナンシャル・プランナーの黒田尚子氏が解説する。

「手術や入院などで高額の治療費を支払った場合、一定の上限を超えた金額を払い戻しできるのが、高額療養費制度です。これまで高額療養費の払い戻しをするには、自分の加入する健保や自治体に申請の手続きをしなくてはなりませんでした。

しかし、マイナ保険証があれば、同一の病院や院内薬局で支払う額が高額になった場合、自動的に上限額が計算されます。つまり、申請手続きも、必要以上に高いおカネをいったん支払う必要もなくなるのです。

ただし、複数の病院や薬局の費用を合わせて上限額を超えた場合は、やはり申請が必要です。合算せずに、受け取れるはずの払戻金の申請（期限は2年）を忘れる人もいるため、注意してください」

意外なメリット「マイナ救急」とは何か

2つ目のメリットは、確定申告を簡略化できる点だ。黒田氏が続ける。

「マイナカードがあると、ネット上の行政手続きサービスであるマイナポータルを使えます。これを国税庁のシステムe-Taxと連携すれば、支払った医療費の明細を一括で取得し、確定申告書に反映できるので、医療費控除の手続きが楽になります。

ただし自動で集計されるのは、あくまで保険診療分のみ。インプラント治療などの自由診療や、通院にかかった交通費などは、これまで通り自分で領収書を整理して手入力しなければなりません」

3つ目のメリットは、健康保険証よりもマイナ保険証のほうが、初診料などの医療費が数円から数十円ほど安くなる点だが、これはさほどお得とは言えないだろう。

あまり知られていないのが、'25年10月から始まったマイナ救急という仕組みの恩恵だ。在宅介護エキスパート協会代表の渋澤和世氏が解説する。

「急病で救急車を呼んだ場合、これまでは救急隊員が患者の家族に聞き取りし、お薬手帳を探し、断片的な情報から病態を推測していました。

しかし、マイナ保険証を登録したマイナカードを携帯していれば、本人の医療情報を即座に確認できる。これによって、搬送先の選定から応急処置まで現場の判断精度が飛躍的に高まり、救命率が上がることが期待されています」

【後編を読む】8月から完全移行「マイナ保険証」に医師が悲鳴…「現場にとってはメリットがまったくない」

「週刊現代」2026年4月13日号より

【つづきを読む】8月から完全移行「マイナ保険証」に医師が悲鳴…「現場にとってはメリットがまったくない」