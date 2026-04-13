賢く使えばヤマダデンキの商品が半額に…！物価高だからこそ仕込んでおきたい「優待銘柄7選」

優待株は今が買い時か

こんにちは、株主優待好きの主婦、まる子です。新生活スタートの4月。初めての一人暮らし、学校、職場、新しい人との出会い。春は何かが始まるワクワクする季節です。

中東での戦争は早期終結のはずでしたが、終わりが見えません。ホルムズ海峡の事実上の封鎖で原油高、物価高が続きそうです。株式市場も春の嵐で、トランプ大統領の発言のたびに株価は上下に激しく動き、3月末の日経平均の下落幅は7786円（13％）。35年ぶりに過去最大を更新しました。いやー、辛かったです。

そんな3月を乗り越えて、気分一新の4月。一旦下落している日経平均、今が買いのチャンスかもしれません。今回は株式投資初心者の方にもおすすめしたい優待銘柄をいつくかご紹介します。

まずは配当もしっかりいただける優待銘柄。企業の基本は利益を出して、出資者である株主に配当で還元すること。ここをおろそかにしてオイシイ優待だけを出している企業は、ちょっと怪しいと思ってしまいます。

高配当＆優待をダブルでゲット

「ソフトバンク」、「ワイモバイル」を展開している通信会社のソフトバンク（東プ・9434）。投資額も2万円強と高くなく、配当利回りも今のところ4％近くあります。1年以上の継続保有が優待の条件となりますが、1000円分のPayPayマネーライトがいただけます。

権利確定月は3月と9月で2回あるものの、優待をいただけるのは先に迎える月の年に１回のみです。今買うと、来年の９月に１年以上の継続保有となり、優待到着は12月です。配当は3月、9月の年に２回。

ヤマハ発動機（東プ・7272）の配当利回りも４％を超えています。以前は6月にも優待がありましたが、12月の年1回に変更。カタログには地元静岡の商品やジュビロ磐田の試合招待などもありバラエティ豊か。長期保有でポイントが増えるのも嬉しいです。こちらも優待は年に1回ですが、配当は年に2回です。

紳士服の青山商事（東プ・8219）の配当利回りは現在5％超え。投資額も今年の4月に1株を3分割し、10万円以下となりました。100株優待は変わらず、実質的には改良銘柄です。割引の優待となりますが、スーツや礼服を揃えなくてはならない方は、所有しても良い銘柄だと思います。

お得なヤマダデンキの割引券

ご予算が少な目でも優待や配当を楽しめる銘柄もあります。

「ヤマダデンキ」を展開しているヤマダホールディングス（東プ・9831）の投資額は6万円弱。1000円以上で1枚使える500円の割引券なので、上手に使えば半額でお買い物が楽しめます。家電だけでなく日用品の扱いもあるので、生活防衛にも役立ちそうです。配当は3月の年に1回ですが、優待は3月、9月の年に2回あります。

丸善やジュンク堂書店などを運営する丸善CHIホールディングス（東ス・3159）の投資額は4万円弱。配当利回りはあまり高くありませんが、優待は有効期限のある商品券です。権利月は1月が配当、7月が優待。いずれも銘柄が多くない月なので、毎月何かが届くのを楽しみにする方には特におすすめです。

日々の生活で、ヒシヒシと感じる物価高。以前は3000円以内で済んだスーパーでの買い物も、今では4000円近くになってしまいます。そんな時は、生活防衛に役立つ優待の活用です。

恐らく日本で一番多くの方が保有されている優待銘柄、イオン(東プ・8267)。昨年の9月に1株を3株に分割し、投資額は下がりましたが、優待も100株優待が3％割引から1％となりました。

たったの1％ですが、お買い物感謝デーと併用すればよりお得に買い物ができて、さらにイオンシネマの鑑賞料金が1000円になります。近くに店舗がある方はイロイロ楽しめると思います。

人気のビックカメラ（東プ・3048）は、家電だけでなくお酒や日用品なども扱っており、優待券が使い易い。長期保有で優待額が増えるのもありがたいです。優待券はビックカメラ、ソフマップのECサイトでも使えます。

さらに後編〈ガスト、しゃぶ葉、資さんうどん「4000円分がタダ」に…物価高だからこそ重宝する「優待銘柄7選」〉では、人気の外食銘柄や変わり種銘柄などを紹介します。

【つづきを読む】ガスト、しゃぶ葉、資さんうどん「4000円分がタダ」に…物価高だからこそ重宝する「優待銘柄7選」