政府の物価高対策が逆効果に…最悪の「円安シナリオ」と値上がりする「意外なモノ」

トランプ大統領の一挙一動に世界経済が振り回される。中東の石油に9割依存する日本への悪影響は甚大だ。半年後の物価を詳細に分析した。

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物価高と円安の悪循環

政府は補助金で物価高に対応しようとしているが、それがさらなる円安を引き起こしかねないことにも留意が必要だ。経済ジャーナリストの荻原博子氏が言う。

「中東情勢が落ち着かなければ、今後は電気代やガス代も上昇していくでしょう。電気・ガス代は3月まで補助金が出ていましたが、これが打ち切られると年間7000円程度の負担増になると言われています。補助金が出ないと大幅な支出増は避けられません。

ただし、すでに政府はガソリン代の抑制のために月に3000億円の補助金を支出する予定で、ここに電気・ガス代の補助金が加われば、財政面での不安が高まります。政府の国債発行が増えるのではないかという懸念が広がって、為替市場でさらに円が売られる展開も考えられます。物価高と円安の悪循環に陥るかもしれません」

円安・原油高は自動車の価格も押し上げる。ブルームバーグの自動車担当アナリスト吉田達生氏がこう見通す。

「国産車は3％程度、輸入車は5％程度の値上がりになりそうです。原油高は資材価格や物流コストを通じて、円安も部品価格の上昇を通じて影響することは避けられません。ただし、価格上昇圧力は輸入車のほうが圧倒的に大きい。輸入車は為替の影響が車両価格全体に及ぶためです。

原油高は国内外の販売動向にも影響します。とくに米国では、ガソリン価格が上がると燃費のいい車への需要が高まります。ただ、ハイブリッド車の性能で定評のある日本車が一人勝ちするわけではありません。市場全体が落ち込むなかで、日本車は『下げ幅が小さい』という形で相対的に強く見えるだけです」

サービスも値上がり

物の値段だけでなく、サービス料金も徐々に値上がりしていくはずだ。

「たとえば、理髪料や葬儀料です。葬儀自体は小規模化していますが、人件費の上昇に加えて、燃料費が大幅に上がればこれらの値上げは必然です。教育費も同様で、施設維持費や電気代などの負担増を鑑みれば、それを授業料などに転嫁するのは仕方ないでしょう」（前出・丸山氏）

元日本銀行審議委員で名古屋商科大学ビジネススクール教授の原田泰氏が今後のシナリオを分析する。

「仮に中東情勢が一定の均衡に落ち着けば、原油価格もいずれ安定に向かうかもしれません。一方で、対立が長期化すれば、高止まりが続く可能性がある。その場合、エネルギー価格の上昇は一定期間、物価を押し上げることになります。補助金や備蓄放出によって一時的に価格を抑えることは可能ですが、長期的に続けることはできません。したがって、原油価格が上昇した場合、その分の物価上昇はある程度、受け入れざるを得ないのが現実です」

中東情勢が今以上に混乱する可能性があることも悩ましい現実だ。原田氏が続ける。

「この最悪のシナリオが実現した場合、エネルギー価格の急騰に加えて、原油の供給が大幅に削減され、日本企業の経済活動そのものが抑制されることになります。こうなるとインフレと景気後退が同時に起きる、いわゆるスタグフレーションになります。このような局面では政策対応は極めて難しくなる。物価を抑えるために金融を引き締めれば景気が悪化し、景気を支えるために金融緩和をすれば、インフレが進むというジレンマに直面するからです」

私たちにできることは、保存が利く食料品や日用品を、節度をもってストックしておくことぐらいしかなさそうだ。

「週刊現代」2026年4月13日号より

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