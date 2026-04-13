『北斗の拳』（集英社）や『サンクチュアリ』（小学館）をはじめ、数々のヒット漫画で原作者を務めた武論尊氏（78）が新著『悪と嘘を描く 武論尊の漫画原作私論』（小学館新書）を上梓した。半世紀にわたって100作品超の漫画原作を手がけ、いまなお現役原作者として活動する武論尊氏に歴史的名作の誕生秘話を聞いた。【第3回】

【写真】黒いサングラスをかけた武論尊氏。隣には『北斗の拳』作画担当の原哲夫氏

10年間の時を経て作品に反映されたカンボジアでの体験

1990年に『ビッグコミックスペリオール』で連載が始まった『サンクチュアリ』（史村翔名義、作画：池上遼一）は累計発行部数700万部を超える1990年代の名作だ。カンボジアの内戦で両親を亡くした2人の日本人少年。彼らは孤児として帰国した後、ヤクザ、代議士という別々の道を選択し、「日本を変革する」という同じ夢に向かって突き進む──。

「原作者であれば、誰もが一度は仕事をしてみたいと思う漫画家が池上遼一先生。コンビを組むには、格と実績が求められる。『北斗の拳』がヒットしたことで、俺のところにチャンスが回ってきたが、失敗はできないというプレッシャーはかなり大きかったね」

ヤクザと政治家、対照的な人生を歩む、幼馴染の2人を主人公とすることはすぐに決まった。だが、交差する人生模様を描き切るには、どうしても外せない要素があったという。

「たとえ生きざまは正反対であったとしても、日本変革という同じ目標を持つ以上、強力な絆、絶対に壊れないという友情を、冒頭で明確に示す必要があった。そこで、幼少期にカンボジアで両親を亡くすという決定的な原体験を組み込もうと考えた。ひらめきです」

武論尊氏は1980年代初頭、当時旅行者のほとんどいなかったカンボジアに渡航している。クメール・ルージュによる戦禍の爪痕が生々しく残るカンボジアでの体験が、10年間の時を経て作品に反映されたというわけだ。

「政治の世界も、ヤクザの世界も俺は知らない。それでもこの作品を書けたのは、池上先生の絵の力だったかもしれない。上がってきたキャラクターの表情を見ると、さらにいいセリフが思いつく、すばらしいシナリオが浮かぶ、そんなことが何度もあった。1＋1が5にも10にもなる、そんな作品だった気がしますね」

武論尊氏が行きついた"ひとつの真理"

自身の代表作を振り返った武論尊氏は、ひとつの真理に行きついた。

「漫画原作の仕事は、どんなに先を見通そうとしても、決してその通りにはならないという点で、人生の形にも似ている気がするね」

ヒットした作品も初めから大成功が約束されていたわけではない。むしろ当初のコンセプトに大胆な修正、補正を加えながらうまく軌道に乗せ、やがて本格化に導く。漫画の世界では、その柔軟なスタイルが「ヒットの秘訣」になることも多い。

「こだわりや信念を持つことも必要だが、作品のためなら自分を殺す勇気も大切でしょう。『原作者は作品の下僕である』と考えているからね。あくまでも仕事であって、作品は原作者が自己主張する場ではない。ヒットさせるという目的を共有する編集者、作画者と同じ方向を見て、読者の求めるものを探し当てる。それが俺の考える原作者の仕事だ」

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取材・文／欠端大林（ライター）

※週刊ポスト2026年4月17・24日号