第２８回中山グランドジャンプ・ＪＧ１は４月１８日、中山競馬場の芝４２６０メートルで行われる。

エコロデュエル（牡７歳、美浦・岩戸孝樹厩舎、父キタサンブラック）は昨年の当レースを５番人気で制し、鞍上の草野太郎騎手とともにうれしいＪＧ１初制覇を達成した。暮れの中山大障害も制して名実ともに現役最強障害馬として、追われる立場となって迎える一戦。前走の阪神スプリングジャンプ・ＪＧ２は久々のぶん飛越の安定感を欠いたが、最後は鼻差まで迫って２着は確保。叩いた上積みが見込める本番で堂々、主役を務める。

ディナースタ（牡７歳、栗東・辻野泰之厩舎、父ドゥラメンテ）は阪神スプリングジャンプ・ＪＧ２で重賞初制覇を飾り、エコロデュエルに先着した。２５年１月の転向初戦から４勝、２着４回と、障害では８戦連続の連対と安定感は抜群でＪＧ１初挑戦でも軽視は禁物だ。

サンデイビス（牡８歳、美浦・村田一誠厩舎、父ジョーカプチーノ）は前走の小倉ジャンプステークス・ＪＧ３で、２４年の京都ハイジャンプに続く重賞２勝目。８歳を迎えても衰えはみせず、こちらも待望のＪＧ１初挑戦となる。