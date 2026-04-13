人に教えるとスイングが上達する？伸び悩む人に試してほしい練習法

“なっち先生”こと大谷奈千代が、コーチに転身して気づいた「プロとアマチュアの考え方の違い」は、スイングの改造や強化以上にスコアアップの効果がある。そこで「頭と心の中を変えるレッスン」を毎月掲載！

習うばかりではなく「教える人になってみる」のススメ

「レッスンしていると、ヒジってこんなに下を向けるんだ。自分も最近ワキが甘かったかも、と気づくことは今でもあります」と大谷。生徒のアドレスやスイングやカタチを見たり、教えたりすることは、自分自身の確認や発見にもなる。過度なアドバイスは教え魔になってしまうが、適度な仲間へのレッスンは上達につながるものなのだ

私の青春は、ゴルフがすべてでした。でも、正直なところ現役選手時代は、豊富な練習量や努力の割にはうまくならなかった気がします。いくら練習しても結果がついてこないときは「私はゴルフに向いていないのかも……」と思うときもありましたが、それでも「自分にはゴルフしかない！」と必死にゴルフと向き合っていました。

そんな私も、今はゴルフの指導者。多くのゴルファーにレッスンを行ない、生徒さんのレベル・スコアアップのお手伝いをする立場ですが、最近、私のスイングもよくなっていることに気づいたのです。トレーニングもしていないし、練習量も減っているので飛距離は落ちましたが、スイングは過去イチよくなっている。選手時代から20年来お世話になっている人にも「今が１番いいスイングをしているね」といわれます。

なぜ、そうなったのか？理由を探すと、今のほうが現役時代よりもスイングのことがよくわかり、自分の課題も自覚できるようになったからだと思います。現役時代にこれらができていたらよかったのに……。

さて、個人的な感想はここまでにして、みなさんお伝えしたいのは、メンタルトレーニングを受けてもなかなか変わることができなかったガンコな私を、ゴルフコーチという職業が大きく変えてくれた！です。

昔の私のように結果が出ずに伸び悩んでいる人は、ぜひゴルフ仲間を誘って積極的に教えてみてください。コーチになると、自分にも新しい発見があったり、あらためて大事なことを思い出す。スイング動作を言葉で伝えるのは本当に難しいですが、説明することで理解は一段と深まる。人に伝える責任は、より自分を成長させてくれるので、結果的に自身の成長にもつながるのです。

ゴルフは教わるだけでなく、教えることでも上達する。私が身をもって知った経験と目先を変えたうまくなる秘けつ「コーチになる」を、みなさんにもぜひオススメします！

いかがでしたか？ ぜひ、解説を参考にして、練習へ活かしてください！

大谷奈千代

●おおたに・なちよ／1984年生まれ、兵庫県出身。05年のプロテストに合格。ステップアップツアー2勝、11年には賞金シードを獲得。現在はレッスンにやりがいを感じ、コーチに転身。アマチュアやプロの卵を精力的に指導している。