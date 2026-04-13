◇プロ野球 セ・リーグ ヤクルト 2-0 巨人（12日、東京ドーム）

投手陣の好投もあり巨人に2連勝としたヤクルト。3戦目のヒーローインタビューには、7回無失点の好投を見せた高梨裕稔投手が登場しました。

同一カード2戦目は、先発・山野太一投手が7回2失点の好投を見せ、両リーグ最多となる3勝目。チームの連敗をストップする好投を見せました。3戦目を受けた高梨投手は初回から三者凡退の好投。以降も四死球なし、無安打の好投を続け6回をパーフェクトに抑えました。高梨投手は「山野がすごくいいピッチングしてたので、勢いに乗って自分もいこうと思ってました」と登板を振り返り、「どの球種もしっかり使えてた」と手応えを明かしました。

さらにパーフェクト投球が続いていたことについては「5回ぐらいから逆に意識してやってました」とコメント。「いつか打たれるかなとは思ってたんで」と7回に浴びたヒットについても笑顔で振り返りました。

あとを受け、2点リードの8回のマウンドにあがったのは、ドラフト4位ルーキー・増居翔太投手。先頭のキャベッジ選手から空振り三振を奪うも、四球とヒットでピンチを招きました。それでも後続を2者連続で三振に取り無失点でしのぎました。高梨投手は、増居投手についても「相当緊張してるんだろうなと思いながら、でも信じてベンチで待ってたので。抑えてくれて本当によかったと思います」とコメント。「初登板であんな緊迫した場面で0で帰ってくるっていうのは本当にすごいことだと思うので、本当にナイスピッチという言葉をかけました」とベンチで交わした言葉についても明かしました。

最後に「チームはすごい良い雰囲気で戦ってます」と語った高梨投手。「本当に一戦一戦みんなで、戦っていくので、これからも応援よろしくお願いします」と呼びかけるとファンからも大声援があがりました。