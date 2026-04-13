夫婦漫才コンビ「宮川大助・花子」の弟子、宮川隼人さん（52）が4月11日までにインスタグラムを更新。大助さん（76）と花子さん（71）の娘で、芸人のさゆみさん（48）の結婚式に参列したことを報告している。



【写真】親子3人ショットに感動する人続出 「いいお写真ですね」「結婚式出席できてすごいパワーです」

隼人さんは「ええ写真やと思います。大助花子師匠も終始笑顔で過ごされてましたわ、まぁ、当たり前やねんけど。笑」とし、親子3ショットをアップ。車椅子に座る花子さん、車椅子を押す大助さん、そのそばに立つ白無垢姿のさゆみさん。一家はみな笑顔で、穏やかな雰囲気が感じられる。



隼人さんはさゆみさんとのツーショットも披露し、「幸せオーラが半端なかったですわ。さゆみちゃんおめでとう」と祝福メッセージを送っている。



SNSでは「さゆみさん、ご結婚おめでとうございます」「いいお写真ですね」「花子さん娘さんの結婚式出席できてすごいパワーですね」「結婚式の幸せオーラいっぱい浴びて元気になって下さい！」「大介さん花子さん見てると、パワーもらえてます」「パワー溢れてますね」などのコメントがあった。



花子さんは、2019年に血液のがんの一種である多発性骨髄腫を公表。一時は「余命1週間」の宣告を受けたことを明かしている。下半身付随となるもその危機を乗り越え、車椅子となった現在も闘病を続けながら舞台にも復帰している。