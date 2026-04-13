米ツアー組4人のこの後の動きは？ 竹田麗央はLA＆地元・熊本大会回避しメジャーに照準
＜富士フイルム・スタジオアリス女子オープン 最終日◇12日◇石坂ゴルフ倶楽部（埼玉県）◇6580ヤード・パー72＞4人が参戦した米ツアー組は、明愛と千怜の岩井姉妹と竹田麗央が決勝ラウンドに進出。渋野日向子はトータル3オーバーで予選落ちという結果に終わった。ひとときの日本滞在を終え、ここから各自主戦場に戻る。
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この4人のうち最高位はトータル8アンダー・2位タイで終えた岩井明愛。今季、国内ツアー開幕戦の「ダイキンオーキッドレディス」（6位）に続くトップ10入りで、出場2試合とも上位で戦った。クラブハウスリーダーとして戻ったが、2024年9月の「住友生命Vitalityレディス 東海クラシック」以来となる国内Vには手が届かず。それでも「悔しいけど、楽しかったです」と晴れやかな表情だ。1番パー5をイーグル、2番パー4をバーディで滑り出し、一気に優勝争いの中心になった。それでも、その後、停滞。「10（アンダー）までいきたかったけど、なかなかうまくいかなかった」。そんな気持ちも当然ながら残る。それでも内容は「秘密です」と笑うが、「3日間で自分の課題も見つかったから絶対に生かしたい」と地元で収穫も得たことが大きい。また大会を特別協賛する富士フイルムとスポンサー契約を結ぶ竹田麗央は5位タイと、こちらもトップ10入り。それでもホールアウト後は「くやしかったです」と笑顔はなかった。「もっとバーディが取れていたら流れも来てたと思うけど、そのバーディパットも決められなかった」と、自己評価は「75点」。流れを止めたパットについては「練習不足」と斬り捨てた。昨年は予選落ちだったが、今年はまたそれとは違う悔しさを胸にコースを後にすることになる。そして、明愛と、16位で終えた千怜、渋野は来週16日から行われる「JMイーグルLA選手権」（カリフォルニア州）にエントリー。渋野にとっては、2週後の今季メジャー初戦「シェブロン選手権」（23〜26日、メモリアル・パークGC/テキサス州）滑り込みへのラストチャンスとなる。一方、竹田は次戦を回避。国内ツアーが地元・熊本で「KKT杯バンテリンレディス」も行われるが、そこにも出場はしない。熊本には戻るが、そこで調整しシェブロンへ向かうルートを取る。昨年までとコースが変わるメジャー大会へ向け竹田は、「大きい大会なので自分のベストを出せるように」と話す。日本で得たものを、4人それぞれがこの後の戦いに生かしてくれるはずだ。（文・間宮輝憲）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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