【WRC世界ラリー選手権】第4戦 クロアチア・ラリー（デイ3／4月12日）

【映像】衝撃コースアウトの劇的瞬間（実際の様子）

12日、WRC（世界ラリー選手権）第4戦の競技最終日デイ3が行われ、トヨタの勝田貴元が劇的な逆転勝利を収めた。盤石の状況で優勝が予想されていたヒョンデのティエリー・ヌービルは、誰もが自分の目を疑うようなアクシデントで失速していった。

競技最終日の最終SS20を迎えた時点での暫定トップは、一昨年のドライバーズチャンピオン、ヌービルだった。トヨタのエルフィン・エバンスやオリバー・ソルベルグは前日までにデイリタイアとなっており、総合2位につけていたのは勝田貴元だったが、ヌービルとのタイム差は1分15秒と普通に走って追い抜くのは難しい差である。

誰もがヌービルの優勝を疑わない状況で、勝田の走行後に最終走者のヌービルの様子が映し出されると、ステージ中盤を走行しているはずのヌービルのマシンは、明らかにスピードが遅く、2箇所目の中間計測タイムは、トップから1分19秒も遅れていた。

実はヌービル、右コーナーの先でコース左側にあった側道へ車体を落として、そのまま側道へ進入していた。「ミスコース？」「コースアウト？」と、放送席の誰もがこの状況を信じられない様子で、実況の布施宏倖アナウンサーも思わず「何が起きたんだ」とつぶやいた。解説の山本シンヤ氏も「何かに当たって…何に当たった今？」と状況が判然としなかったが、側道との分岐にあったコンクリートブロックに直撃したとみられる。

側道の幅は非常に狭かったが、ヌービルはその場で何度か切り返して180度転回し、無理やりコースへ復帰。また走り出したものの、上空からの映像ではマシンがひどいダメージを背負っていることがわかった。特に右フロントはタイヤが外れかけており、「これはもう…いつ止まってもおかしくないような状況ですが、まず帰ってきて欲しい！」と布施アナが伝えている。

チームからはリタイアしていいと指示が出ていたようだが、ヌービルとコ・ドライバーは、右フロントが傾いたままでも黙々と走り続けた。やがて、後続のマシンに迷惑をかけないよう路肩にマシンを止めたが、今度は2人ともマシンを降りて、右フロントタイヤの交換を試みるなど、最後まで力を尽くした。

これで先に走り終えていた勝田が大逆転で前戦に続き2連勝。劇的な展開に視聴者からは、「そんな難しいとこだったか？」「こんなことあるんやな」「ポールの根元のコンクリか」「なんかひっかかったっぽい」「凄い角度で止まっちゃったな」「まさかの勝田２連勝なのかこれ」「まさかのまさか」「トラブルでコースアウト？」など、驚嘆のコメントが集まった。（ABEMA『WRC 世界ラリー選手権 2026』／(C)WRC）