100均のコップの中をスイスイ泳ぐ生き物… 思わず二度見の正体に「クラゲって飼えるの？」「コップで飼育!?」

100均のコップの中をスイスイ泳ぐ生き物… 思わず二度見の正体に「クラゲって飼えるの？」「コップで飼育!?」