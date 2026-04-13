桜島で爆発 噴煙不明 噴石7合目まで飛散

気象台によると、桜島の南岳山頂火口で13日午前4時49分に爆発的噴火がありましたが、噴煙の高さや量、流れる方向は不明です。

しています。

大きな噴石が南岳山頂火口より600から1200mの7合目まで飛散しています。空振＝空気の振動も観測されました。

桜島の爆発的噴火はことし3回目です。

噴火警戒レベルは３の入山規制が継続中で、気象台は火口からおおむね２キロの範囲で大きな噴石と火砕流に警戒を呼びかけています。

桜島降灰予報（定時）降灰が予想されるエリアと時間帯を確認

桜島で噴火が発生した場合には、１３日０９時から１２時までは火口から東方向、１３日２１時から２４時までは火口から東方向に降灰が予想されます。

１３日０６時から１３日２４時までに噴火が発生した場合には、以下の方向・距離に降灰及び小さな噴石の落下が予想されます。

しています。

時刻 火口からの方向 降灰の距離 小さな噴石の距離

▼１３日０６時から０９時まで 東（鹿屋市輝北方向） ９０ｋｍ ５ｋｍ

▼１３日０９時から１２時まで 東（鹿屋市輝北方向） ７０ｋｍ ４ｋｍ

▼１３日１２時から１５時まで 東（鹿屋市輝北方向） ８０ｋｍ ５ｋｍ

▼１３日１５時から１８時まで 東（鹿屋市輝北方向） １３０ｋｍ ５ｋｍ

▼１３日１８時から２１時まで 東（鹿屋市輝北方向） ６０ｋｍ ５ｋｍ

▼１３日２１時から２４時まで 東（鹿屋市輝北方向） ７０ｋｍ ６ｋｍ

期間中に噴火が発生した場合には、以下の市町村に降灰が予想されます。

鹿児島県：鹿児島市、鹿屋市、垂水市、薩摩川内市、日置市、曽於市、霧島市、志布志市、伊佐市、姶良市、さつま町、湧水町、大崎町、いちき串木野市

宮崎県 ：都城市、日南市、小林市、串間市、えびの市、三股町、高原町、宮崎市

桜島の降灰予報・風向き（下に画像で掲載）鹿児島市街地側にも降灰か

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