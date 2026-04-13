箱根湯本に新ホテル「HOTEL nehako」貸切風呂＆ドリンク飲み放題、A5和牛ディナーを満喫
【女子旅プレス＝2026/04/13】神奈川県箱根町に箱根のカジュアルで上質な箱根ステイを提案するホテル「HOTEL nehako（ネハコ）」が誕生。全12タイプの客室や4つの貸切風呂、A5ランク黒毛和牛のディナーなど、カジュアルでありながら妥協のない豊かな滞在を提供する。
【写真】箱根に新しくオープンした「HOTEL nehako」
箱根湯本駅から徒歩約7分の高台に位置する同施設は、旧・箱根湯本 ホテル明日香を「上質な箱根旅を、お気軽に」のコンセプトのもと、現代のニーズに合わせてアップデートした。
女子旅やカップル、グループなど、さまざまな滞在ニーズに応えるべく、全12タイプの客室を完備している。四季の山並みを望むマウンテンビューのツインルームから、ゆったりとくつろげる和洋室、機能的なコンパクト和室までバリエーション豊かだ。どの部屋も居住性と快適性を追求している。
温泉好きにとって魅力的なのが、館内に設けられた4つの貸切風呂だ。予約不要で、空いていれば何度でも自由に利用できるため、特に小さな子ども連れにとってはプライベート空間で温泉を満喫できるのが嬉しい。
また、大浴場や露天風呂では、特別天然記念物である「北投石」を使用したラジウム温泉を楽しめる。さらにゆっくり体をととのえたい人向けに、岩盤浴（有料）も用意されている。
夕食は、鹿児島県産A5ランク黒毛和牛をメインとした季節の和会席。メイン料理は「すきやき」か「しゃぶしゃぶ」から好みに合わせて選択可能だ。厳選された地酒やワインなどのお酒のラインナップも豊富で、ワンランク上のグルメ体験を堪能できる。
さらに見逃せないのが、箱根の自然を一望できるテラスラウンジだ。ここではドリンクがフリーフロー（飲み放題）で提供されており、開放感あふれるロビーラウンジとあわせて、湯上がりや食後のカフェスポットとして贅沢な時間を過ごすことができる。（女子旅プレス／modelpress編集）
所在地：〒250-0311 神奈川県足柄下郡箱根町湯本341-1
電話：0460-85-8110（受付時間10:00~20:00）
客室数：36部屋
施設：貸切風呂4、岩盤浴、大浴場、テラスラウンジ、レストラン
【Not Sponsored 記事】
【写真】箱根に新しくオープンした「HOTEL nehako」
◆現代の旅のニーズに応える「HOTEL nehako」
箱根湯本駅から徒歩約7分の高台に位置する同施設は、旧・箱根湯本 ホテル明日香を「上質な箱根旅を、お気軽に」のコンセプトのもと、現代のニーズに合わせてアップデートした。
◆多様な旅のスタイルに寄り添う全12タイプの客室
女子旅やカップル、グループなど、さまざまな滞在ニーズに応えるべく、全12タイプの客室を完備している。四季の山並みを望むマウンテンビューのツインルームから、ゆったりとくつろげる和洋室、機能的なコンパクト和室までバリエーション豊かだ。どの部屋も居住性と快適性を追求している。
◆予約不要で入り放題、4つの貸切風呂と充実の温浴施設
温泉好きにとって魅力的なのが、館内に設けられた4つの貸切風呂だ。予約不要で、空いていれば何度でも自由に利用できるため、特に小さな子ども連れにとってはプライベート空間で温泉を満喫できるのが嬉しい。
◆A5ランク黒毛和牛ディナーとフリーフローテラス
夕食は、鹿児島県産A5ランク黒毛和牛をメインとした季節の和会席。メイン料理は「すきやき」か「しゃぶしゃぶ」から好みに合わせて選択可能だ。厳選された地酒やワインなどのお酒のラインナップも豊富で、ワンランク上のグルメ体験を堪能できる。
さらに見逃せないのが、箱根の自然を一望できるテラスラウンジだ。ここではドリンクがフリーフロー（飲み放題）で提供されており、開放感あふれるロビーラウンジとあわせて、湯上がりや食後のカフェスポットとして贅沢な時間を過ごすことができる。（女子旅プレス／modelpress編集）
■『HOTEL nehako』概要
所在地：〒250-0311 神奈川県足柄下郡箱根町湯本341-1
電話：0460-85-8110（受付時間10:00~20:00）
客室数：36部屋
施設：貸切風呂4、岩盤浴、大浴場、テラスラウンジ、レストラン
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