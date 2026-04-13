学者からVTuberまで多様な人々が発信する、現代日本における民俗学のあり方とは【眠れなくなるほど面白い 図解 民俗学の話】

現代日本における民俗学のあり方

時代とともに領域を広げる民俗学

現在、民俗学を学んだ人にどんな働き先があるかというと、大学所属の教員・研究者のほかに、各地の博物館という選択肢もあります。

たとえば、県や市町村といった地方自治体が設置する人文系の博物館には、「歴史」と「考古」に加え、それぞれの地域に関連した「民俗」の展示が用意されています。この展示の企画・制作などを行っているのが、各博物館に学芸員として勤務する民俗学者たちです。

彼らは展示以外にも、ワークショップや住民参加型調査など、さまざまな博物館活動を通して地域の人びとと対話し、新たな地域文化をつくりあげる公共文化コーディネーターの役割を果たしています。また、県史や市町村史などの「自治体史」の編纂も、彼らの主要な活動の1つです。

近年は、民俗学の調査・研究方法や研究成果を民俗学以外の世界で応用する「アプライド民俗学（応用民俗学）」も増えています。アーティストがある場所に一定期間滞在し、そこで民俗学的リサーチや作品制作を行う「アーティスト・イン・レジデンス」はその一例です。

さらにもう1つ、民俗学の新たな動きとして、サブカルチャーやソーシャルメディアなどとの高い親和性のもとで民俗学の探究、発信活動をする、在野の人びとを担い手とした「ポピュラー民俗学」も活発化しています。

現代社会における「民俗学」の役割と進化

公共民俗学

博物館に学芸員として勤務する民俗学者による「博物館民俗学」ばかりでなく、福祉や医療の現場で老人からその人の人生や民俗を聞き取る（傾聴する）ことで、心理療法や血の通った介護に役立てるなど、「公共民俗学」の実践の場は広がり続けている。

アプライド民俗学（応用民俗学）

民俗学の研究を、実際の社会問題の解決やコミュニティ開発などに応用・実践する分野。民俗学を芸術や批評・エッセイなど別の表現に応用するという意味で、アーティストや作家の活動に関わる民俗学も「アプライド民俗学」といえる。

ポピュラー民俗学

民俗学を深く学び、自らフィールドワークを行いその成果をSNSで発信するインフルエンサーなどによる活動。たとえば、VTuberの諸星めぐるさんは、民俗学の研究から学んだ知識を独自にアレンジし、「諸星めぐる Megu.ch」というコンテンツをYouTube上で発信している。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 民俗学の話』監修：島村恭則

【監修者紹介】

島村恭則（しまむら・たかのり）

民俗学者。関西学院大学社会学部長・教授。1967（昭和42）年、東京都生まれ。筑波大学大学院博士課程歴史・人類学研究科単位取得退学。文学博士（筑波大学）。国立歴史民俗博物館教官、韓国・翰林大学校客員教授、東京大学客員教授などを歴任。日本各地で民俗学調査を行うとともに、韓国・中国での調査・研究も行う。

近年は、世界民俗学史をふまえた民俗学理論の研究、とくに民俗学を国際的・学際的な「ヴァナキュラー文化研究」として再編成する議論を展開している。

著書に『みんなの民俗学 ヴァナキュラーってなんだ？』（平凡社）、『民俗学を生きる ヴァナキュラー研究への道』（晃洋書房）、『これからの時代を生き抜くための民俗学入門』（辰巳出版）、『昔話の民俗学入門 民間伝承の秘密を読み解く』（創元社）、編著に『現代民俗学入門 身近な風習の秘密を解き明かす』（創元社）などがある。