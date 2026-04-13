撮影会で人気沸騰の榛名うい、グラビアデビュー！新人離れした「ド迫力バスト」を解禁♡

『王様のブランチ』リポーター・冴木柚葉がアンニュイに魅せる表紙＆巻頭10P！初写真集から独占カット・白戸ゆめの、小日向優花、虹咲カリナ、榛名うい掲載の『FLASH』は4月7日(火)発売

福岡が生んだ新星！ 榛名うい『FLASH』で初々しくもド迫力のグラビア披露！

撮影会で絶大な人気を誇る福岡出身の新星・榛名ういが、『FLASH』に登場した。

初グラビアならではの初々しさや素朴さを残しながらも、新人離れしたド迫力のバストは圧倒的な貫禄を放っている。瑞々しい魅力と破壊力抜群のプロポーションが同居する、ファン必見の仕上がりだ。

【プロフィール】

榛名うい（はるな・うい）

23歳 2002年6月15日生まれ 福岡県出身

T165・B89(G)W59H90

趣味：岩盤浴

特技：腕の柔軟

水着撮影会で飛び抜けた人気を誇る。

そのほか最新情報は、公式X(@uiui15ch)、公式Instagram（@ui_ui.ch）にて

【クレジット】

榛名うい(C)光文社/週刊FLASH 写真◎カノウリョウマ

【デジタル告知】

FLASHデジタル写真集『未完成のきらめき』が「kokode digital（ココデジ）」ほか、各電子書店で発売