ショットの精度を上げる右手の正しいグリップの握り方とは！？

右手の正しいグリップの握り方とは

グリップの握り方を見れば、その人のゴルフのレベルがわかります。それくらい、グリップの善し悪しはスウィングを左右します。だから、グリップについては少し詳しく紹介します。その前に1つだけお願いがあります。「両手の一体感」という言葉を忘れてください。

皆さんは、ゴルフを習ったとき「グリップで大事なのは両手の一体感だ」と教わっていませんか? 多くのゴルフスクールでもそう教えていますし、ゴルフ雑誌やレッスン書を開いても、その言葉が目につきます。でも、はっきり言いますが、あなたの上達を妨げているのは「両手の一体感」です。もう1つ「しっかり握れ」もよくありません。上手くなりたいなら、本日限り、この2つの言葉を忘れましょう。

グリップに両手の一体感は不要です。むしろ、左右の手に別々の役割を与え、自由に動かしやすく緩く握るほうが球を遠くに飛ばせ、かつ球をコントロールしやすいのです。具体的に、左右別々に正しい握り方を紹介します。

右手グリップは、まず手首をいくらか甲側に反らせ(背屈)、その後、親指と人差し指を締めて、いわゆる「V字」を作ります。次に生命線が左手の親指と重なるようにして、親指、人差し指、中指の指先で摘まむようにグリップします。大事なので繰り返しますが「摘む」イメージです。こうすると、生命線の根元あたりに隙間が生まれます。

これを私は「ブラックホール」と呼んでいます。右手にブラックホールができるようにしましょう。なかなか上達できないゴルファ ーの多くは、左右の手を一体化させてガッチリ握っているので、ブラックホールはありません。グリップで大事なことは、各々の指のどこに力が入っているかです。右手は親指、人差し指、中指の指先で摘むようにグリップすると前述しました。となると、力を入れるのは指先です。つまり、右手は指で握ります。加えて、右手は甲側に反らして(背屈させて)おきます。この2つを事前にしておくと、右手首に角度がつき、インパクトの直前で、この角度を一気に解放してやれば、クラブをビュッと振って加速させるパワーが生まれます。

【出典】『誰でもできるナイスショットの絶対法則』著者：佐久間馨