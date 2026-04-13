◇バレーボール◇Ｖリーグ男子プレーオフ決勝（１２日、北ガスアリーナ札幌４６） クボタ３（３６―３４、２５―１９、２５―２３）０北海道イエロースターズ

初の決勝に臨んだ北海道イエロースターズはクボタに０―３で敗れ、準優勝に終わった。ジュースにもつれ込んだ第１セット、勝負所であと１点が奪えず、３４―３６で落とした。第２セット以降も流れを呼び戻せずのストレート負けに、ＯＨ山田滉太（２８）は「率直に勝てなかったことが悔しい。力負けだと思っている」と逃した初Ｖに、悔しさをかみ締めた。

初めてプレーオフに進んだ昨年は準決勝で敗れた。２度目の挑戦で頂点にこそ立てなかったが、進化は結果で示した。浜崎勇矢監督（３８）は「負けてはしまったが、去年の結果より上に行けたのは素晴らしいこと。選手をたたえたい」と奮闘に拍手を送った。

正式発表は１５日になるが、来季は初めて、国内最高峰のＳＶリーグに臨むことが確実になっている。浜崎監督は「まだ決まっていないので」と前置きした上で「全てのプレーでレベルアップが必要」と課題を口にした。その中で勝ち抜くために、関係者によると既に複数の外国人選手の獲得に乗り出している。日本人のみで戦ってきたこれまでからの向上へ、戦力強化を積極的に図っていく。

今季限りで引退し、クラブスタッフに転身するＯＨ郡浩也主将（３０）は「北海道のスポーツ界を盛り上げられるようなチームにしていきたい」と誓いを立てた。新たなステージでの躍進へ、北海道イエロースターズが敗戦を糧に、歩を進めていく。（砂田 秀人）