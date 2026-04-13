夏の甲子園全国最多４１度の出場を誇る北海のコーチにＯＢの井平光紀氏（２５）が就任した。現役時代にエースで４番、主将という重責を担い、中大卒業後は激戦区神奈川で指導を続けてきた経験を後輩たちに還元していく。

最後の夏は南大会２回戦で敗れ、３年間で甲子園出場は叶わなかった。卒業後はスポーツ推薦で中大へ。４年間で公式戦登板の機会はなかったが、競争を勝ち抜いてメンバー入りを果たした。同級生の阪神・森下翔太外野手ら大学時代のチームメートがプロで活躍しており「雲の上の存在ですけど、刺激になりますね」と現在のモチベーションになっている。

卒業後は神奈川の名門・武相で副部長を務め、２４年には春季神奈川県大会優勝。昨年に高校時代の恩師である平川敦監督から誘いを受け、再び母校のユニホームに袖を通すことを決めた。

チームは昨秋、優勝候補として臨んだ全道で２回戦敗退。センバツ出場に届かず、夏のリベンジに燃えている。「自分は大学時代に壁に当たって選手として貢献できなかった。一人一人が役割を持って目標に向かっていくことが大事。そういったところを伝えていきたい」。１２０年以上受け継がれてきた伝統を引き継いでいく。