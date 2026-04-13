ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「なんで私のお弁当だけかわいくないの？」娘の涙にショック…幼稚園… 「なんで私のお弁当だけかわいくないの？」娘の涙にショック…幼稚園に掲示された写真を見て驚き 「なんで私のお弁当だけかわいくないの？」娘の涙にショック…幼稚園に掲示された写真を見て驚き 2026年4月13日 7時2分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 他の子たちのお弁当はキャラ弁、デコ弁、色彩豊か…。それなのに自分のお弁当は、唐揚げ、ポテト…卵焼きだけ。娘の無言の落胆は、早紀の心にズシリと響きました。キャラ弁じゃなくても、愛情たっぷり、気にしなくていいのに！仕事で疲れているから…と言い訳してきた自分。親としてもっと頑張らないといけないのかな…そんな葛藤が始まって…。>>【まんが】お弁当作りが苦手なママ(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】お弁当作りが苦手なママ 「私はこう生きるしかなかった…」母の歪んだ期待によって壊された人生【夫を狙う相談女 第19話】 「母親としてどうなの？」痛みに耐える妻を全否定する発言に…もう我慢するのはやめる！【痛みに強い義母 Vol.7】