◇プロ野球 セ・リーグ ヤクルト 2-0 巨人（12日、東京ドーム）

先発投手陣の好投もあり、巨人に2連勝と勝ち越したヤクルト。池山隆寛監督も、試合後に満面の笑みを浮かべました。

インタビューに応じた池山監督は「ちょっとまた声出しすぎてかれてますけど(笑)」とガラガラ声でコメント。6回まで相手打線を無安打に抑えた先発・高梨裕稔投手については、「珍しくまっすぐが非常に走ってて、キレもあって。素晴らしい投球でした」と称賛しました。ストレートについては、昨季から状態のよさを感じていたそう。高梨投手は7回に1安打を浴び、この回を投げ終えての交代となりましたが、その理由についても「増居(翔太投手)の登板が決まっていたので、代えるならあそこかな」と振り返りました。

初昇格当日にプロ初登板を迎えた増居投手は、2点リードで迎えた8回に登板。1アウトからヒットなどでピンチを迎えるも、後続から2者連続で三振を奪い、無失点に抑えました。池山監督は「初登板、緊張する中で登板したわけですけど。アウトは全部三振だったんで、初登板にしては非常によかったな」とコメント。緊張する場面で登板経験を積ませたかった思いを明かし「次の登板は落ち着いていけるでしょう」と期待を寄せました。

快進撃を続けるヤクルトですが、池山監督は「チャンスで1本出ないのが課題」と改善点についても言及。「オスナがもう少し打ってくれたら」と語りながら、今後に向けても意気込みました。

そんな中、この日は開幕から2本目となる送りバントが生まれました。初回からの好機を生かせなかったヤクルトでしたが、3回には先頭からの連打で無死1、2塁。続く古賀優大選手が送りバントを決めてチャンスを拡大し、先制に成功しました。池山監督は「古賀もバントの練習ずっとしてたんで」と笑みを浮かべ、今後に向けても「一戦一戦我々は目の前の試合を戦っていくだけ」と意気込みました。