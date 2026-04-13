障害児施設の送迎中に５歳の女児を自宅に連れ込み、わいせつな行為をしたなどとして、警視庁が、東京都八王子市長房町、団体職員の後藤隆也容疑者（４６）をわいせつ目的誘拐と不同意わいせつ、児童買春・児童ポルノ禁止法違反（製造）などの疑いで逮捕したことが、捜査関係者への取材で分かった。

逮捕は１１日。

捜査関係者によると、後藤容疑者は２０２４年２月下旬頃、当時、勤務していた千葉県内の障害児通所支援事業所を利用する女児（当時５歳）を車で送迎した際、住んでいた松戸市内の自宅アパートに連れ込み、わいせつな行為をして、その様子をスマートフォンで動画撮影した疑い。

押収された後藤容疑者のスマホに動画が残されていた。調べに対し、「覚えていません」と容疑を否認しているという。

後藤容疑者は、同事業所を利用する障害児の送迎を担当していたという。同庁に昨年１１月、外部から情報が寄せられ、事件が発覚した。

後藤容疑者のスマホには、今回の女児とは別の女児複数人のわいせつな動画や静止画が保存されており、同庁は他にも被害に遭った女児がいたとみて調べている。

後藤容疑者は、保育士資格と幼稚園教諭免許を保有しており、同事業所以外でも子どもに携わる施設での勤務歴があるという。