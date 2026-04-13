「何これ！？」転勤から2ヶ月後、体に発疹が！ 虫刺されでもストレスでもない。医師から『驚きの診断』が

皆さんは、環境の変化によって体調に思わぬ影響が出た経験はありますか。生活する場所が変わると、気候や食べ物など環境の違いによって体調不良を起こすことも少なくないのでは。今回は、筆者の友人N実が転勤先で体験した、これまで気づかなかった体質が判明した驚きのエピソードをご紹介します。

キャリアアップのために地方に研修に行くことに

N実は、電子部品会社で営業として働く30代の女性です。ある日、会社からキャリアアップのための研修を打診されました。期間は半年間で、勤務地は都市部から少し離れた拠点です。

N実はこれまで、ビルが立ち並ぶ都市部で生活してきました。道路はコンクリートに覆われ、緑は公園くらいしか見かけない環境。それに対して研修先は、山や川が近くにある自然豊かな地域でした。最初は戸惑いながらも、空気の綺麗さや静かな環境を新鮮に感じていました。

突然現れた体の異変

転勤からおよそ2か月が過ぎた頃、体に異変が起こりました。ある朝、腕や首に小さな赤い発疹が出ていることに気づいたのです。最初は虫刺されだと思い、あまり気にしていませんでした。ところが数日後には、発疹が背中や足にも広がり、かゆみも強く、仕事中も気になって集中しづらくなってしまいました。「もしかして何かの病気かも」と不安になったN実は、近くの医療機関を受診することにしました。