レモンジュレうまぁぁぁ！【ミスド】食べ逃したくない「最新メニュー」って？

【ミスタードーナツ】で4月1日からはじまった、涼風麺シリーズの「最新メニュー」に注目。9月下旬までの期間限定で、ランチに食べたくなるようなメニューが登場中です。その中でも、レモンやかぼすが使われたメニューは、暑い日にもぴったりな食べやすさがうかがえます。一度食べたらハマってしまいそうな麺シリーズをぜひ堪能してみて。

後味も軽やかで食べやすい「トマト海鮮野菜涼風麺 レモンジュレ添え」

@ftn_picsレポーターHaruさんが「レモンジュレうまぁぁぁ！」とコメントしたこちらのメニュー。つるんとしたジュレに、のどごしの良さや、ひんやりとした味わいが感じられそうです。ベースは「さっぱりとしたトマトレモンスープ」で、後味軽やかでするっと食べやすいかも。

さまざまな具材が楽しめる贅沢感！

「トマト海鮮野菜涼風麺 レモンジュレ添え」のトッピング部分にも注目。レポーターHaruさんによれば「いか、えび、にんじん、枝豆、キャベツなども入っていて具沢山」とのこと。さまざまな風味や食感が楽しめる一品に、満足感も得られそうです。野菜不足を感じている時のランチに選ぶのも良さそう。レモン好きな人はぜひお見逃しなく。

暑い日も食べやすい！？「かぼす香る鶏みぞれ涼風麺」

かぼすを合わせたこちらも、爽やかな味わいが堪能できそうな一品。レポーターHaruさんいわく「和風スープに大根のみぞれおろしがたっぷり入っていて、さっぱりとした味わい」とのこと。ゴロッとした鶏もも肉も満足感があるかも。

カロリーが控えめなところも魅力！

「かぼす香る鶏みぞれ涼風麺」は公式サイトによるとカロリーが308kcalで、期間限定の涼風麺シリーズでは最も低カロリー。ドーナツを一緒に食べても罪悪感なく味わえるかも。

【ミスド】の涼風麺シリーズはこのほか、「柚子入り豆乳担々涼風麺」も含めた3種類が展開されています。暑さで食欲が落ちそうなこれからの時季も食べやすそうだから、ぜひ味わってみて。

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writer：S.Hoshino