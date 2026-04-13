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パワー半導体を巡る再編劇が本格化している。ロームと東芝、三菱電機の3社は3月27日、パワー半導体事業の統合に向けた協議を開始した。「今夏をめどにロームが東芝との統合計画を示し、その後、三菱電機を含めた全体像を固める方針だ」（関係者）という。

だが、ロームを巡っては、3月上旬にデンソーがロームに対して、約1.3兆円を投じてTOB（株式公開買い付け）を行う買収を提案したことが明らかになった。

「ロームは社内に特別委員会を設置して、デンソーの買収提案について慎重に検討を進めている」（同）とされる。ロームを巡るさや当てはどちらに軍配が上がるのか、それとも別の展開が待っているのか。

■「日の丸半導体」復活へ

「3社の統合協議の背景には、経産省の思惑が働いていると感じています。ほかにも合流があるのか、外資が横やりを入れるのかなど、波乱はまだまだありそうな雲行きです」（金融関係者）という。

そもそもパワー半導体の再編の火付け役は経産省だった。

2023年に経産省は、電気自動車（EV）向けの炭化ケイ素（SiC）パワー半導体の強化を狙い、巨額の補助金支給を打ち出した。その第1号案件となったのがロームと東芝だ。

23年12月、経産省は両社による3883億円規模の共同事業に対し、最大1294億円の補助金を決定。翌24年7月から両社は提携協議に踏み出した。

一方、デンソーも24年9月にロームとの提携検討で合意し、同11月に富士電機と2116億円規模のSiCパワー半導体の共同生産を打ち出した。これを受け経産省は最大705億円の補助金を支出した。

さらにデンソーは25年5月にロームとアナログ半導体の協業に乗り出し、ローム株の5％弱を取得。関係強化に踏み込んだ。

しかし、米トランプ政権が反EVに舵を切る中、杭州士蘭微電子（シーラン）やBYDなど中国勢の台頭もあり、日本のパワー半導体市場は暗転する。

EV需要を当て込んだロームの巨額投資は裏目に出て、25年3月期は12年ぶりの最終赤字に陥った。

このロームの窮地を救い、「日の丸半導体」を復活させるのが、3社連合の狙いだ。3社の半導体事業が統合すれば、単純合算で、独インフィニオン・テクノロジーズに次ぐ世界2位に躍進する。

ロームの東克己社長は、「日本のメーカーは規模が小さく、固まらないと世界では戦えないし、優秀な人材も海外に流出してしまう」というのが持論だった。

だが、「再編にはその先がある」とメガバンク幹部は指摘する。デンソーの林新之助社長は3月31日、都内で開いた新たな中期経営計画についての記者会見で、ロームへの買収提案について、「シナジー（相乗効果）が大きい。お互いの強みをいかすことで顧客の価値につながる」と指摘。「他社と私たちの動きを二者択一で考えるのではなく、日本の半導体をどう強くしていくかというスタンスに立てば、さまざまな枠組みが排除されるべきではない」と述べた。

その真意について、先のメガバンク幹部は、こう分析する。

「ロームは東芝・三菱電機を選ぶか、それともデンソーを選ぶのかといった対立ではなく、3社が統合した後の新会社に買収を仕掛けますよという意思表示だろう」

パワー半導体を巡る再編は、さらなる紆余曲折が予想される。

（森岡英樹／経済ジャーナリスト）