佐藤栞里、『王様のブランチ』MC就任10周年に「家族ができた」 密かに構想“ブランチフェス”
TBS系情報バラエティ番組『王様のブランチ』（毎週土曜 前9：30）がこの4月に放送30周年を迎える。これを記念し、番組初のゴールデン帯2時間スペシャルの放送が13日午後7時から放送。海外ディズニーを訪れた同番組MCの佐藤栞里と、“ブランチファミリー”の藤森慎吾（オリエンタルラジオ）、ニッチェの江上敬子、近藤くみこが、見どころを語った。
【写真】フロリダディズニーを満喫するニッチェ＆宮近海斗＆吉澤閑也
■ディズニーの世界が楽しすぎた！ ゲストの素の表情が満載のVTRに注目！
――“ブランチファミリー”勢揃いとなったスタジオ収録はいかがでしたか？
佐藤 もうとにかく楽しかった！ 週替わりのみんなが全員集合できて嬉しかったです。大きなお家にみんなで集まってテレビを観ているような感覚で、楽しくVTRを拝見しました（笑）。
藤森 しかも内容が“世界のディズニースペシャル”。2時間ひとときも目が離せないVTRばっかりだったね！
近藤 VTRを観て、ロケに参加できなかったメンバーが「うらやましい！」って言ってましたよね。ロケの楽しさも伝わって良かった。
江上 世界7ヶ所全部を特集ですもんね。『王様のブランチ』は今、“調子いいぞ”っていうのを感じましたね（笑）。
藤森 番組に“パワーがあるぞ、元気だぞ”っていうのが実感できたね（笑）。
――佐藤さんは“世界初のディズニーランド”「カリフォルニア ディズニーランド・リゾート」へ。上白石萌音さんがゲストとして登場してくださいましたね。
佐藤 私の大好きなお友達の萌音ちゃんが、忙しいスケジュールのなか“『ブランチ』さんのためなら”とカリフォルニアまで来てくれて。
藤森 しーさん（佐藤）がいるからっていうのが一番だよ。
佐藤 萌音ちゃんの心からの笑顔が見られたのは、『ブランチ』とディズニーのおかげです。パーク内には、ウォルト・ディズニーさんのアパートメントがあって、この方がいたから私たちは今笑顔になれているんだなって思ったら、胸がいっぱいになってしまって。すごく楽しかったな。
藤森 僕、最後ちょっとホロッとしちゃったもん。
江上 親友の絆みたいなのが見えてね。
近藤 わかる、自然体の2人の姿を見ることができたよね。
――藤森さんは、ハワイカルチャーとディズニーの世界が融合した「アウラニ・ディズニー・リゾート & スパ コオリナ・ハワイ」を堪能されていかがでしたか？
藤森 今回のスペシャルで唯一悔やまれたのが、僕がロケに行ったこのVTR。ちょっと浮かれて、テレビのロケという部分を逸脱して楽しみすぎていました（笑）。
佐藤 楽しさは伝わりましたよ（笑）。
藤森 初めてお邪魔したんだけど、今後ハワイに行くときはもうあそこ以外は考えられない。子どもたちにも最高の場所だと思う。
佐藤 景色も最高でしたね。
江上 食べ物も美味しそうだった。
藤森 オンエアにのせられなかったものもあったから、また別の機会にお届けしたいね。
近藤 ボリュームがすごすぎてね（笑）。
江上 2時間で全部を紹介するのは無理なんですよ、溢れちゃって（笑）。
――ニッチェのお二人は、Travis Japanの宮近海斗さん、吉澤閑也さんと一緒にフロリダの「ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート」を訪れていかがでしたか？
江上 まず、世界最大規模の場所にお仕事で行かせていただけたことに感謝。
近藤 感謝だね。広すぎて回れなかったエリアもあったから、一生をかけて遊びに行くところだなって思いました。
江上 絶叫系のアトラクションも充実していたね。
藤森 誰がいうとんねん！ ニッチェの2人は全く乗れないからね（笑）。
江上 絶叫系はTravis Japanの2人が、ものすごい楽しんでくれたから。
近藤 そんなパワーのある2人でも、3日目は遊び疲れて死にそうになっていたよね（笑）。最低でも1週間はないと無理。
佐藤 そうだよね、エリアじゃなくてパークが4つだもんね。私も行ってみたいな。
江上 3日じゃ2つが限界だよ（笑）。
――佐藤さんは4月でMC就任10周年。今後みなさんで挑戦してみたいことは？
佐藤 毎週、スタジオに来るのが楽しみな番組で、あっという間の10年でしたね。土曜日になったら“ブランチファミリー”のみんなに会える、そんな家族ができたなっていう10年でした。
藤森 僕は世界から生中継やってみたい。佐藤栞里MCで海外生中継をやりたい！
江上 今の『ブランチ』だったら行ける！
近藤 我々がサポートしますんで（笑）。
藤森 しーさんを伝説のMCにしたい！
佐藤 心強い（笑）。今後の夢にしましょう。あと、これまで主題歌を担当してくださったみなさんや、これまで紹介したグルメをギュッと詰め込んだ、“ブランチフェス”をやってみたいって密かに思っちゃっています。
――では最後に番組を代表して佐藤さん、視聴者の皆さんへメッセージをお願いします。
佐藤 レギュラー放送を通して、30年間たくさんの方が関わってくださった番組なんだなというのを毎週土曜日に感じています。この30年間番組を作り上げてくださったすべてのブランチファミリーの皆さんに感謝しています。これからも誰かを思いやれる番組をお届けできるよう、みんなで頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
【写真】フロリダディズニーを満喫するニッチェ＆宮近海斗＆吉澤閑也
■ディズニーの世界が楽しすぎた！ ゲストの素の表情が満載のVTRに注目！
佐藤 もうとにかく楽しかった！ 週替わりのみんなが全員集合できて嬉しかったです。大きなお家にみんなで集まってテレビを観ているような感覚で、楽しくVTRを拝見しました（笑）。
藤森 しかも内容が“世界のディズニースペシャル”。2時間ひとときも目が離せないVTRばっかりだったね！
近藤 VTRを観て、ロケに参加できなかったメンバーが「うらやましい！」って言ってましたよね。ロケの楽しさも伝わって良かった。
江上 世界7ヶ所全部を特集ですもんね。『王様のブランチ』は今、“調子いいぞ”っていうのを感じましたね（笑）。
藤森 番組に“パワーがあるぞ、元気だぞ”っていうのが実感できたね（笑）。
――佐藤さんは“世界初のディズニーランド”「カリフォルニア ディズニーランド・リゾート」へ。上白石萌音さんがゲストとして登場してくださいましたね。
佐藤 私の大好きなお友達の萌音ちゃんが、忙しいスケジュールのなか“『ブランチ』さんのためなら”とカリフォルニアまで来てくれて。
藤森 しーさん（佐藤）がいるからっていうのが一番だよ。
佐藤 萌音ちゃんの心からの笑顔が見られたのは、『ブランチ』とディズニーのおかげです。パーク内には、ウォルト・ディズニーさんのアパートメントがあって、この方がいたから私たちは今笑顔になれているんだなって思ったら、胸がいっぱいになってしまって。すごく楽しかったな。
藤森 僕、最後ちょっとホロッとしちゃったもん。
江上 親友の絆みたいなのが見えてね。
近藤 わかる、自然体の2人の姿を見ることができたよね。
――藤森さんは、ハワイカルチャーとディズニーの世界が融合した「アウラニ・ディズニー・リゾート & スパ コオリナ・ハワイ」を堪能されていかがでしたか？
藤森 今回のスペシャルで唯一悔やまれたのが、僕がロケに行ったこのVTR。ちょっと浮かれて、テレビのロケという部分を逸脱して楽しみすぎていました（笑）。
佐藤 楽しさは伝わりましたよ（笑）。
藤森 初めてお邪魔したんだけど、今後ハワイに行くときはもうあそこ以外は考えられない。子どもたちにも最高の場所だと思う。
佐藤 景色も最高でしたね。
江上 食べ物も美味しそうだった。
藤森 オンエアにのせられなかったものもあったから、また別の機会にお届けしたいね。
近藤 ボリュームがすごすぎてね（笑）。
江上 2時間で全部を紹介するのは無理なんですよ、溢れちゃって（笑）。
――ニッチェのお二人は、Travis Japanの宮近海斗さん、吉澤閑也さんと一緒にフロリダの「ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート」を訪れていかがでしたか？
江上 まず、世界最大規模の場所にお仕事で行かせていただけたことに感謝。
近藤 感謝だね。広すぎて回れなかったエリアもあったから、一生をかけて遊びに行くところだなって思いました。
江上 絶叫系のアトラクションも充実していたね。
藤森 誰がいうとんねん！ ニッチェの2人は全く乗れないからね（笑）。
江上 絶叫系はTravis Japanの2人が、ものすごい楽しんでくれたから。
近藤 そんなパワーのある2人でも、3日目は遊び疲れて死にそうになっていたよね（笑）。最低でも1週間はないと無理。
佐藤 そうだよね、エリアじゃなくてパークが4つだもんね。私も行ってみたいな。
江上 3日じゃ2つが限界だよ（笑）。
――佐藤さんは4月でMC就任10周年。今後みなさんで挑戦してみたいことは？
佐藤 毎週、スタジオに来るのが楽しみな番組で、あっという間の10年でしたね。土曜日になったら“ブランチファミリー”のみんなに会える、そんな家族ができたなっていう10年でした。
藤森 僕は世界から生中継やってみたい。佐藤栞里MCで海外生中継をやりたい！
江上 今の『ブランチ』だったら行ける！
近藤 我々がサポートしますんで（笑）。
藤森 しーさんを伝説のMCにしたい！
佐藤 心強い（笑）。今後の夢にしましょう。あと、これまで主題歌を担当してくださったみなさんや、これまで紹介したグルメをギュッと詰め込んだ、“ブランチフェス”をやってみたいって密かに思っちゃっています。
――では最後に番組を代表して佐藤さん、視聴者の皆さんへメッセージをお願いします。
佐藤 レギュラー放送を通して、30年間たくさんの方が関わってくださった番組なんだなというのを毎週土曜日に感じています。この30年間番組を作り上げてくださったすべてのブランチファミリーの皆さんに感謝しています。これからも誰かを思いやれる番組をお届けできるよう、みんなで頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。