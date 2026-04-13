タレントの辻希美が4月9日、自身のYouTubeチャンネルを更新。第5子・夢空ちゃんの初節句の様子を伝えた。

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現在、自宅のリビングが床暖房の工事中ということで、ひな人形コーナーを玄関先に設置したと語る辻。長女の希空さん用に揃えたひな人形もあるが、18歳の成人を迎えたタイミングで、また夢空ちゃん用に新しく購入。18年間でひな人形も進化しており、箱の中に美しくレイアウトされ、飾るのが楽になっていた。

辻は希空さんの初節句の写真と夢空ちゃんを見比べ、そっくりだと感慨深げに語る。お祝いのケーキには、「希空と夢空」と書かれたプレート。前向きで爽やかな二つの名前が並ぶ様子に家族は盛り上がるが、主人公の夢空ちゃんはおねむの様子だった。記念日の恒例になっている家族の撮影会も微笑ましい。

辻はちらし寿司の用意をしていたが、小学校も中学校も給食がちらし寿司だったということで、急遽、一部を手毬寿司にアレンジ。子どもたちを飽きさせない臨機応変な工夫がさすがだ。調理中は夫・杉浦太陽と談笑する風景もお馴染み。3月にインスタグラムで公開され、話題になっていた「ひなまちゅり」の裏側が楽しめる、ファンにとっては二度美味しい動画となっていた。

詳しくは実際に動画をチェックしてもらいたいところだが、見どころはなんといっても、常にニコニコしている幸せそうな夢空ちゃんの表情だ。コメント欄には「辻ちゃんの事を見るたびに笑顔になる夢ちゃん可愛い過ぎる」「こんなにニコニコしてくれる赤ちゃん見たことない」などの声が寄せられていた。家族の幸せいっぱいの動画に癒されてみてはいかがだろう。

（文＝向原康太）