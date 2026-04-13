◆米大リーグ ドジャース―レンジャーズ（１２日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１２日（日本時間１３日）、本拠地・レンジャーズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、１点を追う５回２死二塁の３打席目は、１ボールとなったところで申告敬遠になり、本拠地はブーイングに包まれた。

両軍無得点の初回先頭の１打席目には２試合連続の先頭打者となる５号ソロ。初対戦だったサイ・ヤング賞２度を誇る３７歳右腕・デグロムとの初対戦でいきなり初球を右翼席に運んだ。１点を追う３回１死一塁の２打席目は四球を選んで出塁したが、一塁走者だった２死一、二塁で飛び出して、スタートを切っていなかった二塁走者のコールがタッチアウトになる走塁ミスが出た。１点を追う５回２死二塁もデグロムとの対戦になったが、１ボールから申告敬遠で本拠地からはブーイングが起こった。

先発した佐々木朗希投手（２４）は、初回に無死一、二塁から３者連続三振の好発進。２回も１死二、三塁から無失点で踏ん張った。１点リードの３回は先頭のカーターにソロを浴び、２死一、二塁からスミスに勝ち越しの右前適時打を許した。その後は２死満塁となったがデュランを一ゴロに打ち取って踏ん張った。４回も１四球はあったが無失点。４回９４球、５安打２失点、６奪三振、５四球で降板して今季初勝利を逃した。