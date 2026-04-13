「この子を覚えていてほしい」。世界でわずか50症例、日本ではわずか7人しか確認されていない難病「9トリソミーモザイク」で生まれた娘の晴琉（はる）さん。数分おきの痰の吸引、水頭症、そして街中での心ない言葉。医師から絶望的な宣告を繰り返された母・小原麻依さんは、なぜ娘の顔を出し、発信を続けるのか。過酷なケアの合間に見つけた、眩しいほどの「家族の日常」。

【写真】「いつ死ぬかわからない」と言われ続けた難病の娘・晴琉さんと家族が歩んだ14年（全8枚）

妊娠検査では異常がなかったが…産後に感じた異変

小原さんの職場、通所施設のクリスマス会にて

── 小原さんが2011年10月に出産した娘の晴琉さんは、世界で50症例しかない「9トリソミーモザイク」という染色体異常を持って生まれてきたそうですね。出産当時の状況について伺わせてください。

小原さん：妊娠中の定期検診では異常が見つかりませんでしたが、生まれたばかりの娘の顔を見てすぐに異変を感じました。目が小さくて唇が裂け、呼吸が浅く、別の病院に即搬送されました。夫や家族は出産当日に医師から病気の説明があったようですが、私が病気についてちゃんと知ったのは産後1か月経った頃。私の心身に配慮して伏せていたようですが、私が何かの書類をたまたま見てしまって、晴琉の病名を知りました。

「やっぱりそうか…」という思いと、将来への不安が沸いてくるなか、助産師さんが「障害がある子は勇敢な子だ」といった内容の本を見せてくれて。それが後々も心の拠りどころになりました。

1、2分おきの吸引「いつ死ぬかわからない」と言われて

── 産後は8か月もの入院生活を送ることになったそうですね。

小原さん：はい。ただ、症例がほぼなく、治療も手探り。先生から「いつ死ぬかわからない」と何度も言われました。退院後には水頭症（髄液循環が障害され、頭蓋内に髄液が過剰に貯留し、頭蓋内圧が高くなった状態）だと判明しました。

自宅では痰の吸引が必要で、多い時には昼夜問わず1、2分に1回。気管切開をしているので言葉が話せず、歩くこともできません。首を前後左右に動かすことはできますが、首が座らないので、抱っこをしているときはずっと首を支えています。

── 晴琉さんは小原さんの言葉や指示は伝わりますか？

小原さん：だいたいわかっていますね。「吸引するよ」と声掛けすると目で受け入れる合図をしてくれるし、リハビリでは理学療法士の先生の指示に従って筋力の運動もしています。

抱っこ中に甘えたいときは私をじっと見たり、いたずらで近くにいる人の体を触ることもありますよ。下の子が怒られているときは笑っているし、イケメンを見るとニコニコします。最近は平野紫耀さんが出てくると嬉しそう。反対に好みじゃない人だと「スン」しています。そんな仕草の一つひとつが本当にかわいくて。

「変な顔」好奇の目にさらされたあの日、決めたこと

晴琉さんと妹、小原さんで外出中

── いっぽうで、晴琉さんと街中に出て、あからさまに好奇の目で見られることもあるとか。

小原さん：生後6か月くらいから頭が大きくなってきて、逆三角形のおにぎりみたいな形なんです。小さい子にジロジロ見られたり、「変な顔のやつがいる！」と叫ばれたこともありました。「さすがにこれはないな」と当時は傷つきました。普通に話し掛けてくれたらいいのにって思うんですけど…。

── ただ現在は晴琉さんについてSNSで発信されていますよね。それはどんな思いから始められたのでしょうか？

小原さん：晴琉が生まれる前からSNSの発信をしていて、妊娠したことも投稿していました。しかし、いざ晴琉を出産すると、医師から「いつ容態が変わるかわからない」と何度も言われてしまって。言われたところで何もできないし、母としてこの先どうすればいいんだろうと。はじめからすべてを受け入れられたわけではなかったので、SNSでは晴琉の顔を隠し、障がいについても公表していませんでした。

でも毎日、晴琉と過ごしていくうちに隠す必要はなんてない。そう思えるようになっていったんです。晴琉はかなり珍しい障がいがありますが、そんな障害を持った子が私のところに来てくれた。その記録を残しておきたかった。「こんなに頑張っている子がいるんだよ」ってみんなに覚えていてほしくて始めました。

SNSをきっかけに医療的ケア児のお友達ができたり、講習会や出先でも話し掛けてくれる人がいるようになりました。インスタで「かわいいですね」とコメントをもらったときは、嬉しかったですね。

「6時間は寝ています」夫と支え合う、1日1日の積み重ね

── 晴琉さんは4月から中学3年生。支援学校に在籍し、週2回訪問授業を受け、放課後デイと小原さんが保育士として勤務している多機能型の施設も利用されているそうですね。

小原さん：リハビリでは筋肉や関節が硬くならないようにストレッチしています。あと、視線入力と言って、視線をマウスやスイッチの代わりにして、コンピューターを操作する技術のことで、画面を見つめて意志を形にすることができる手段です。専用のセンサーカメラを使って練習をしています。

── 仕事にケアに大変ですよね。小原さんのお体も心配です。寝る時間はありますか？

小原さん：よく聞かれるんですけど、6時間以上は寝ています。夫の仕事が休みの日はケアや家事も任せ、私の具合が悪いときは率先して食事も作ってくれますね。

── 晴流さんは去年の11月に人工呼吸器をつけたそうですね。

小原さん：立て続けに入院が続くことや、睡眠中に無呼吸になることがあったので夜間のみつけています。

── 今後はどんなふうにお子さんと関わっていきたいですか？

小原さん：晴琉にも、下の娘にもっと手を掛けてあげたいですね。晴琉の入浴の時間を増やしたいし、仕事でかまってあげられないので、休みの日にもっと抱っこをしてあげたい。下の娘とは、もうちょっと一緒に外で遊ぶ時間も作ってあげたいです。どうしても晴琉に掛かりっきりになりがちなので、学校であった話を聞きながらコミュニケーションを大切にしています。もっと外遊びの時間も増やしたいです。

医療的ケアに関してはやれることはやっているつもりですが、いつ容態が変わるかわかりません。子どもたちの笑顔を大事にしながら1日1日大事にしていけたらと思っています。

取材・文：松永怜 写真：小原麻依